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اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 مارس 2022, 11:16 صباحا
اليوم.. 4 مباريات في الدوري الممتاز
مباراة سابقة لفريق الأهلي بنغازي. (المركز الإعلامي)
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يتجدد الموعد اليوم الخميس مع 4 مباريات في الأسبوع الثاني عشر للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ويحتضن ملعب الجميل لقاء الجارين أبوسيلم سابع المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، مع المحلة ثامن المجموعة برصيد 12 نقطة، وبملعب مصراتة السويحلي سادس المجموعة الثانية بـ15 نقطة يستضيف الخمس تاسع المجموعة بـ12 نقطة.

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وعلى ملعب سرت، فريق التحدي تاسع المجموعة الأولى بـ6 نقاط، يحل ضيفًا على خليج سرت عاشر المجموعة بـ6 نقاط، وبملعب بنينا الأهلي بنغازي  متصدر المجموعة الأولى برصيد 31 نقطة، يستضيف الصداقة سادس المجموعة بـ14 نقطة.

مباريات الجمعة
وغدًا الجمعة ستقام ثلاث مباريات، على ملعب درنة دارنس سابع المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يواجه شباب الجبل ثامن المجموعة بـ9 نقاط. وعلى ملعب البيضاء، الهلال رابع المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، يحل ضيفًا على الأخضر ثاني المجموعة برصيد 26  نقطة. وعلى ملعب بنينا النصر ثالث المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة، يلتقي التعاون خامس المجموعة بـ14 نقطة.

ونظرًا لارتباط فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس في المشاركة في كأس الاتحاد الأفريقي، تم تأجيل مباراتهما حيث كان مقررًا أن يلعب الاتحاد أمام الاتحاد المصراتي، والأهلي طرابلس مع المدينة.

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