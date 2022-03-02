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3 مباريات في دوري الدرجة الأولى.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 02 مارس 2022, 02:16 مساء
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى.. الأربعاء
فريق الجزيرة في الدوري الليبي. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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تنطلق، اليوم الأربعاء، أولى مباريات الجولة الثانية إيابًا لدوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، بثلاث مباريات، في المجموعة الثانية على ملعب درنة، الصقور يلتقي النسور، وعلى ملعب مساعد المختار يلتقي الأندلس، وعلى ملعب طبرق المنار يحل ضيفًا على المختار.

بقية مباريات الجولة
غدًا الخميس، سيتجدد الموعد مع أربع مباريات على ملعب البيضاء القيروان يلتقي الأفريقي، والأمل يلتقي القرضابية على ملعب نادي فارس، والمهدية يتبارى مع الهلال بالملعب البلدي بسبها، السواعد يتبارى مع وفاق أجدابيا على الملعب الجانبي ببنغازي.

الجمعه 4 مارس، ستقام 13 مباراة موزعة على الملاعب التالية: في المجموعة الأولى، النهضة يلتقي الشرارة على الملعب البلدي بسبها، وفي المجموعة الثالثة، الوحدة بنغازي يلتقي الأنوار على الملعب الجانبي، وشمال بنغازي يتبارى مع نجوم بنغازي على الملعب الجانبي.

وفي المجموعة 4، السد يلتقي نجوم أجدابيا على ملعب أجدابيا، والمروج يتبارى مع النجمة على ملعب المرج، وفي المجموعة 5، أبي الأشهر يلتقي الجمارك على ملعب أبوسليم، والبشائر يتبارى مع الجزيرة على ملعب الشموع.

وفي المجموعة 6، الملعب الليبي يستضيف الشروق، ورفيق يحل ضيفا على المستقبل بملعب الجميل، والنصر زليتن يستضيف الترسانة، وفي المجموعة 7، صقور العلالقة يلتقي المجد على ملعب صبراتة والطلائع يستضيف الظهرة على ملعب رقدالين، والفالوجا يتبارى مع ترهونة على ملعب العزيمة.

السبت 5 مارس، ستقام مباراة واحدة على ملعب بنينا ستجمع الطيران مع بنغازى الجديدة، والأحد 6 مارس، بملعب صبراتة تختتم مباريات الجولة الثانية إيابا بمباراة الوحدة ووفاق صبراتة.

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