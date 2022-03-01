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«الاتحاد» يواجه «النهضة» في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 01 مارس 2022, 07:58 مساء
«الاتحاد» يواجه «النهضة» في كأس ليبيا
فريق الاتحاد. (الإنترنت)
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يلتقي، مساء غد الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد» مع نظيره فريق «النهضة» بسبها، في دور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا، على أرضية ملعب الزاوية، الساعة الثالثة والنصف.

تأهل حتى الآن 30 فريقًا للدور الـ32، في انتظار مباراة «الاتحاد» أمام «النهضة»، و«الأهلي طرابلس» أمام «وفاق صبراتة»، بملعب الزواية.

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والمتأهل من مباراة «الاتحاد» و«النهضة»، سيلقي فريق «الفالوجا» في الدوري الـ32 من كأس ليبيا.

الفرق المتأهلة
وتأهلت إلى الدور الـ 32 فرق «السويحلي» و«الأخضر» و«الأولمبي» و«النصر» و«المحلة» و«الاتحاد المصراتي» و«بنغازي الجديدة» و«المروج» و«الأهلي بنغازي» و«الجزيرة» و«الظهرة» و«الخمس» و«المنار» و«التحدي» و«المدينة» و«الهلال بسبها» و«الفالوجا» و«التعاون» و«البشاير» و«أبي الأشهر» و«شباب الجبل» و«الهلال»  و«الصداقة»  و«القيروان»  و«الأفريقي» و«اتحاد الجمارك» و«الشط» و«أبوسليم» و«دارنس» و«نجوم بنغازي».

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