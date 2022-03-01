«الاتحاد» يواجه «النهضة» في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي، مساء غد الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الاتحاد» مع نظيره فريق «النهضة» بسبها، في دور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا، على أرضية ملعب الزاوية، الساعة الثالثة والنصف.

تأهل حتى الآن 30 فريقًا للدور الـ32، في انتظار مباراة «الاتحاد» أمام «النهضة»، و«الأهلي طرابلس» أمام «وفاق صبراتة»، بملعب الزواية.

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والمتأهل من مباراة «الاتحاد» و«النهضة»، سيلقي فريق «الفالوجا» في الدوري الـ32 من كأس ليبيا.