عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرا للرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

وافق مجلس النواب على التشكيلة الحكومية الجديدة، في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، وللمرة الثانية على التوالي تصبح الرياضة وزارة مستقلة ومنفصلة عن قطاع الشباب، واختير عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرًا لها.

وضمت الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، رئيسًا للوزراء، وثلاثة نواب له هم علي القطراني وسالم الزادمة وخالد الأسطى، فيما ضمت 30 وزيرًا.

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عودة بعد غياب 8 سنوات

واختير عبدالسلام عبدالله غويلة وزيرًا للرياضة التي يعود إليها بعد 8 سنوات من الغياب؛ حيث كان وزيرًا للشباب والرياضة العام 2013، واستمر لمدة عام ونصف العام عندما كانت الرياضة مع الشباب في وزارة واحدة.

ويبلغ الوزير الجديد القديم من العمر 55 عامًا. كما أنه صاحب تجربة سابقة في لعبة كرة السلة ويعرف كثيرًا من خفايا الرياضة الليبية.