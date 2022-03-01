Atwasat

الأهلي طرابلس يعود للنشاط المحلي بمواجهتين في الدوري والكأس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الثلاثاء 01 مارس 2022, 04:22 مساء
الأهلي طرابلس يعود للنشاط المحلي بمواجهتين في الدوري والكأس
مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

يستعد فريق الأهلي طرابلس للعودة إلى الدوري المحلي لكرة القدم بعد مشاركته الناجحة في دور المجموعات الأفريقية واستغلال الوقت المتبقي من منافسات الجولة الرابعة من هذه المسابقة باللعب في الدوري المحلي؛ حيث سيلتقي غدًا الأربعاء في بطولة الكأس بملعب الزواية مع فريق وفاق صبراتة.

المباراة مؤهلة إلى الدور الـ32، كما سيلتقي الأهلي طرابلس في الدوري الليبي مع فريق الشط الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول من مرحلة الإياب  للدوري الممتاز.

فريق الأهلي طرابلس حاليًا في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، أما فريق الشط فيقبع في آخر ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار الرياضي

اتحاد الطائرة الدولي يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا في تصعيد جديد للحصار ...
مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

مفاجأة.. رئيس نادي تشيلسي مطلوب وسيطا سياسيا على خط الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا

طرد 12 عضوا في البعثة الدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة من أميركا
روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود البولندية-البيلاروسية

روسيا وأوكرانيا تعتزمان إجراء «جولة ثانية» من المفاوضات على الحدود ...
كاركاتير خيري - المربوعة!

كاركاتير خيري - المربوعة!
مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا

مصادر لـ«بوابة الوسط»: خلافات داخل مجلس النواب على 3 مناصب في تشكيلة باشاغا
بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني

بوتين يشترط الاعتراف بالقرم وإعلان حياد كييف لإنهاء النزاع الأوكراني
رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين

رسميا.. سحب وسام الاستحقاق الأولمبي من الرئيس الروسي بوتين
«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس

«ميتافيرس» يقص شريط افتتاح أسبوع الموضة في باريس
المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية توافقية

المشري يوجه رسالة إلى باشاغا ويجدد الدعوة لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية...
حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال

حبس قيادات بـ«الإسكان» خلال ولاية حكومة الوفاق بتهمة الاستيلاء على المال العام ...
تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا

تحذير أميركي من تداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار الغذاء في ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة

كاركاتير حليم - مجلس النواب يدفع بحكومة جديدة
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

الأمم المتحدة: فرار أكثر من 500 ألف شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة

دول أوروبية مستعدة لتزويد الجيش الأوكراني بطائرات مقاتلة
إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية
أبوالشواشي لـ«بوابة الوسط»: قانون الرياضة خطوة تحسب للوزير سواء اختلفنا أو اتفقنا معه

أبوالشواشي لـ«بوابة الوسط»: قانون الرياضة خطوة تحسب للوزير سواء اختلفنا أو ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسابقات اليد تكشف مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الليبي
مسابقات اليد تكشف مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري الليبي
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مباريات دوري وكأس ليبيا في الأيام المقبلة
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مباريات دوري وكأس ليبيا في الأيام ...
جامعة المرقب تستضيف بطولة الأندية الليبية للملاكمة
جامعة المرقب تستضيف بطولة الأندية الليبية للملاكمة
نتائج كبيرة في انتصارات الجولة الخامسة بالدوري الليبي لكرة السلة
نتائج كبيرة في انتصارات الجولة الخامسة بالدوري الليبي لكرة السلة
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في ......
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»...
شاهد .. السلة الليبية تحقق الفوز على المنتخب الإماراتي في البطولة العربية
شاهد .. السلة الليبية تحقق الفوز على المنتخب الإماراتي في ......
المزيد
الأهلي طرابلس يعود للنشاط المحلي بمواجهتين في الدوري والكأس
الأهلي طرابلس يعود للنشاط المحلي بمواجهتين في الدوري والكأس...
144 لاعبا في بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية
144 لاعبا في بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية...
إشادة دولية لنشاط الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب
إشادة دولية لنشاط الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب...
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي ......
نتائج كبيرة في انتصارات الجولة الخامسة بالدوري الليبي لكرة السلة
نتائج كبيرة في انتصارات الجولة الخامسة بالدوري الليبي لكرة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط