الأهلي طرابلس يعود للنشاط المحلي بمواجهتين في الدوري والكأس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستعد فريق الأهلي طرابلس للعودة إلى الدوري المحلي لكرة القدم بعد مشاركته الناجحة في دور المجموعات الأفريقية واستغلال الوقت المتبقي من منافسات الجولة الرابعة من هذه المسابقة باللعب في الدوري المحلي؛ حيث سيلتقي غدًا الأربعاء في بطولة الكأس بملعب الزواية مع فريق وفاق صبراتة.

المباراة مؤهلة إلى الدور الـ32، كما سيلتقي الأهلي طرابلس في الدوري الليبي مع فريق الشط الأحد المقبل في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول من مرحلة الإياب للدوري الممتاز.

فريق الأهلي طرابلس حاليًا في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، أما فريق الشط فيقبع في آخر ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين.