144 لاعبا في بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 2022 أنه تم تسجيل 144 يمثلون 13 ناديًا للمشاركة في بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 2022.

وأعلنت اللجنة أن الخميس سيكون آخر يوم للتسجيل في البطولة من قبل لجنة التحكيم وسيدرج جدول اللعب يوم الجمعة 4 مارس الجاري.

وكان الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية أعلن أمس الإثنين، تأجيل موعد إقامة بطولة المناطق الشرقية والغربية التي كانت مقررًا لها الانطلاق مطلع شهر مارس، وذلك لتعارض توقيت البطولة مع موعد إقامة امتحانات المراحل التعليمة في مختلف المدن، كما تم تحديد أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 10-11- 12 مارس 2022 موعدًا رسميًا لإقامة البطولات.