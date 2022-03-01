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إشادة دولية لنشاط الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 01 مارس 2022, 04:01 مساء
إشادة دولية لنشاط الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب
الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب. (إنترنت)
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خلال الحفل الختامي لبطولة الجامعات الليبية للشطرنج، عرضت أربعة فيديوهات لمسؤولين عن الرياضة الجامعية عربيًا وأفريقيًا ودوليًا، هنأوا فيها الطلاب المتفوقين وأشادوا بنشاط الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب داخليًا وخارجيًا.

ومن ضمن ما جاء في كلمتي الأمين العام للاتحاد العربي للرياضة الجامعية دكتور حمد الكعبي ورئيس اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية دكتور صبحي حسنين قدما فيهما التبريكات والتهنئة لطلاب المتفوقين في مختلف الألعاب ونقلا تحيات رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية دكتور سعيد الحساني وأعضاء مجلس إدارته وتم توجيه الدعوة إلى ليبيا للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية للجامعات العربية التي تستضيفها الإمارات العام 2022.

ومن ضمن ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية الجنوب أفريقي نومسا «يوم سعيد لأصدقائي في ليبيا، شكرًا جزيلًا للاتحاد الليبي للرياضة الجامعية على تنظيم جميع الأحداث الرياضية خلال العام 2021، نبارك لجميع الطلاب الذين وجدوا الفرصة للمشاركة والإنجاز والفوز».
 
وأضافت نومسا «الرياضة مهمة جدًا للشباب في كل العالم تسمح لهم بالخروج والاختلاط بالآخرين، وتتيح لهم الفرصة بأن يصبحوا أفضل، فمن خلال الرياضة يمكننا السفر حول العالم، وتكوين صداقات واكتشاف أشياء جديدة، الأهم، لدينا هذه الأيام التكنولوجيا التي تسمح  بالمنافسة الافتراضية، فالرياضة الإلكترونية تنمو بالفعل، وستسمح لنا بالتنافس مع الأصدقاء في جميع أنحاء العالم، لذلك، يجب على الشباب اغتنام الفرص التي يوفرها الاتحاد».

وقال الرئيس المكلف للاتحاد الدولي لرياضة الطلاب السويسري ليونز إيدر «أرحب بالجميع وشكرًا على ختام بطولة الشطرنج الجامعية للعام 2022، وأيضا على جميع البطولات والفعاليات التي تم تنظيمها في العام الماضي وإن الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، يشيد بجميع تلك الجهود، إن الفوائد التي يمكن أن تقدمها الرياضة للشباب والمجتمع لا تخفى عن أحد خصوصًا في مجتمعات ما بعد الصراع، ليجد الشباب متنفسًا للتعبير عن أنفسهم وتوجيه أفكارهم وطاقتهم هي قضية نبيلة يجب أن تكون محل اهتمام جميع الأطراف ذات الصلة».

واختتم ليونز «يسعدني أن أهنئ أبرز الرياضيين المكرمين الذين قطفوا ثمار عملهم، وأنا على ثقة من أنكم تستحقون هذا الإنجاز، الرياضة لها أهميتها من خلال الأشخاص الذين نقابلهم، وبالدروس التي نتعلمها وبالانضباط الذي ينعكس على حياتك، إنها ليست مجرد لعبة، إنها أنت كل يوم، الرياضة تعلمك كيف تصبح أفضل، داخل وخارج الملعب، مرة أخرى، تهانينا لجميع الطلاب، وشكر خاص للاتحاد الليبي للرياضة الطلابية على كل جهودهم وعملهم الدؤوب».

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