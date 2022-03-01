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«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 01 مارس 2022, 02:56 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض بالصور مسيرة الراحل الهلالي الدولي الليبي «بوكر»
محجوب بوكر مع صالح سليم. (فيسبوك)
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ودعت أسرة كرة القدم الليبية، اللاعب الدولي الأسبق محجوب بوكر، بعدما أعلن ناديه الهلال الرياضي نبأ رحيله، صباح الثلاثاء، كما تقدمت أسرة نادي الهلال بأحر التعازي إلى أسرة الرمز التاريخي والأسطورة الهلالي محجوب بوكر.

ونعت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر «فيسبوك» الراحل محجوب بوكر الذي شارك وأسهم مع بعض زملائه في تأسيس فريق الهلال، وشارك مع الفريق في بطولة بنغازي للدرجة الثانية العام 1956، ليفوز بها ثم تُوج بالبطولة العام 1957 أيضًا.

وأسهم النجم الكبير محجوب بوكر في حصول فريقه الهلال على الترتيب الأول في بطولة بنغازي للدرجة الأولى في الموسم الرياضي (56-57)، وبطولة برقة لموسمي (58-59)، وموسم (60-61)، وبطولة المحافظات الشرقية لموسمي (61-62)، والموسم الرياضي (64-65)، كما أسهم وشارك مع فريقه في إحراز لقب وصيف بطل الدوري الليبي لكرة القدم في نسخته الثانية في الموسم الرياضي (64-65)، بعد خوض الفريق المباراة النهائية أمام فريق الاتحاد.

منتخب بنغازي لكرة القدم
وقدمت صفحة «نبض الصورة» عبر «فيسبوك» نبذة عن منتخب بنغازي في دورة معرض طرابلس الدولي العام 1963 من اليمين وقوفًا: طاهر خواجة (الأهلي) - محجوب بوكر (الهلال) - عبدالسلام الورفلي (الهلال) - إبراهيم المصري (الهلال) - امحمد الشريف (الأهلي) - أحمد الأشهب (الهلال) جلوسًا: أحمد بن صويد (الأهلي) - أبوبكر العبدلي (شميسة) (النجمة) - محمد الرقيق (ديمس الكبير) (الهلال) - مصطفى المكي (الأهلي) - امحمد الرقيق (ديمس الصغير) (الهلال).

منتخب ليبيا العام 1964
أما صفحة أرشيف وصور كرة القدم الليبية عبر «فيسبوك» فقدمت منتخب ليبيا لكرة القدم العام 1964 عبر مباراة كانت أمام المنتخب النمساوي وفاز المنتخب الليبي (4-0)، وكانت هذه أسماء لاعبي الفريق وقوفا من اليمين: محمد العفاس، وناجي المعداني، وإبراهيم كلفة، ونوري الترهوني، وإبراهيم المصري. وجلوسا من اليمين: فرج السوداني، وحسن السنوسي، ومحجوب بوكر، ومحمد الحداد، وعلي البسكي، والمهدي السوكني.

الذاكرة الرياضية
أما صفحة إلياس الجيلاني عبر «فيسبوك» فكتبت الهلال الموسم الرياضي 1960، وقفة أخرى من الذاكرة الرياضية مع أحد أعرق الأندية الليبية من أرشيف لاعب الهلال والمنتخب الليبي للكرة الطائرة الدولي السابق أبوبكر شتوان، وإليكم تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال العام 1960، وقوفا من اليمين: محمود التكبالي، وعبدالرحمن اشتيوي، واحمد الأشهب، وعثمان العنيزي، ومحجوب بوكر، وعبدالسلام الورفلي، وجلوسا من اليمين: يوسف بودجاجة، وعمران العرفي، وديمس الكبير، ومحمود بوسته، وعلي الشعاليه، والطفل كابتن طيار فيصل الفيتوري.

ملعب البركة 1966
أما صفحة شكري السنوكي عبر «فيسبوك»، فنشرت صورة لفريق الهلال يوم مباراته مع فريق الأهلي صيف 1966، الصورة المرفقة لـ«فريق الهلال» لكرة القدم، فِي المباراة التي جمعته مع «فريق الأهلي»، وانتهت بتعادل الفريقين اثنين لكل منهما «2/2»، وكان الجو حارًا ساخنًا، ومعدل الرطوبة كان مرتفع جدًا، لدرجة أن فريق الهلال استبدل الغلالات في الشوط الثاني بأخرى بيضاء للرطوبة وسخونة الجو، وجرت المباراة  بملعب 24 ديسمبر «ملعب البركة»، نادي النصر لاحقًا، وكان ذلك في صيف 1966.

وتضم الصورة من اليمين، وقوفًا: محجوب بوكر، وديمس الصغير، وعلي الشعاليه، وإبراهيم المصري، وأحمد الأشهب، وديمس الكبير، وجلوسًا، مِن اليمين: خليل المقصبي، وعمران العرفي، وعبدالرحمن شتيوي، وعلي بوحميدة، ومحمد خليفة الماقني، والطفل هو المرحوم «فيصل الفلاح» صاحب مصوراتي الفلاح، الكائن عند الحسابات العسكرية. «الصورة من أرشيف الكابتن أبوبكر بن شتوان أطال الله في عمره».

مواجهة الأهلي المصري 1968
ونشرت صفحة نادي الهلال عبر «فيسبوك» صورة للراحل محجوب بوكر أمام نجم الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي الراحل صالح سليم، في مباراة جمعت الهلال بالأهلي المصري، يوم 24 ديسمبر في ملعب البركة، في وجود الحكام فتحي بوختالة وعوض بسيكري وسالم المغربي، وانتهت المباراة بفوز الهلال الليبي على الأهلي المصري (2-0).

بوكر مع منتخب ليبيا العام 1964 أمام المنتخب النمساوي. (فيسبوك)
بوكر مع منتخب ليبيا العام 1964 أمام المنتخب النمساوي. (فيسبوك)
محجوب بوكر. (فيسبوك)
محجوب بوكر. (فيسبوك)
بوكر مع فريق الهلال صيف 1966. (فيسبوك)
بوكر مع فريق الهلال صيف 1966. (فيسبوك)
بوكر مع الهلال الموسم الرياضي 1960. (فيسبوك)
بوكر مع الهلال الموسم الرياضي 1960. (فيسبوك)
بوكر مع منتخب بنغازي في دورة معرض طرابلس الدولي العام 1963. (فيسبوك)
بوكر مع منتخب بنغازي في دورة معرض طرابلس الدولي العام 1963. (فيسبوك)
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