جامعة المرقب تستضيف بطولة الأندية الليبية للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حيا الأمين العام للاتحاد الليبي للملاكمة، رمضان طلحة، عميد وأسرة التدريس بجامعة المرقب بمدينة الخمس على تعاونهم ومساعدتهم في إنجاح برامج الاتحاد باستضافة الجامعة لبطولة الأندية الليبية للملاكمة التي ستقام خلال مارس المقبل.

وأكد طلحة أن عدد الرياضيين المسجلين مبدئيا في البطولة وصل إلى 44 ملاكما، يمثلون أندية الاتحاد والأهلي طرابلس ونجوم قرقارش والظهرة والعلمين.

أيضا يشارك الاتحاد العسكري، وأبوسليم، وطارق بن زياد، والسويحلي، والبشائر، وسلطان، والوحدة بنغازي، والسواعد، والصقور، وصالة جامعة المرقب، ومدرسة أمل الحياة للملاكمة.