«بوابة الوسط» تستعرض خريطة مباريات دوري وكأس ليبيا في الأيام المقبلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق، الأربعاء المقبل، منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد توقف لمدة أسبوع، بسبب فتح المجال أمام إقامة مباريات كأس ليبيا في دور الـ64.

وسيشهد الأسبوع الثاني عشر إقامة ثماني مباريات فقط، خمس مباريات في المجموعة الأولى، وثلاث مباريات في المجموعة الثانية، بسبب مشاركة الأهلي طرابلس والاتحاد في دوري المجموعات ببطولة «الكونفدرالية»، لتتأجل مبارياتهم للأسبوع الثالث على التوالي.

المسابقات تعلن مباريات الكأس

وحددت لجنة المسابقات 3 مارس المقبل لمباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في منافسات الكأس بدور الـ32، كما حددت لجنة المسابقات أيضا الأربعاء المقبل موعدا لمباراة الاتحاد والنهضة ضمن الدور نفسه بالكأس.

لجنة المسابقات تُحدد موعد اللقاء المؤجل بين الأهلي طرابلس والشط لحساب الدوري الممتاز الأحد المقبل 6 مارس 2022.

الوسط ترصد أرقاما

الأرقام التي رصدتها «بوابة الوسط» قبل انطلاق مباريات الأسبوع الثاني عشر من مرحلة الإياب جاءت علي النحو التالي:

جرى تسجيل 222 هدفا خلال الأسبوع الـ11 وكان عدد المباريات 107 مباريات تحقق فيها الفوز 74 مرة والتعادل 33 مرة وركلات الجزاء 33 ركلة.

المجموعة الأولي

سُجِّل خلال المجموعة الأولي 134 هدفًا، والثانية 88 هدفًا.

هدفي الدوري

المحترف التونسي هيثم الجويني 8 أهداف وأري بابل 6، وسالم روما 6، وباكايوكو 5، وعلي أمادو 5 أهداف، وأحمد كرواع 5 أهداف.

أكبر فوز تم تسجيله في مباريات النصر مع درانس (5-صفر) والاتحاد ضد الأولمبي (5-صفر) والأخضر ضد شباب الجبل (5-صفر).

أكثر الأهداف

جاءت أكثر الأهداف المسجلة في مباراة واحدة في مباراة خليج سرت والنصر(6-3) مجموع 9 أهداف، والمحلة والسويحلي (4-3) مجموع 7 أهداف، وخليج سرت مع درانس (4-3) مجموعة 7 أهداف، والخمس والشط (4-2) مجموعة 6 أهداف.

أقوى هجوم

جاء أقوى خط هجوم في المجموعة الأولي لنادي الأخضر26هدفا، والنصر23، والأهلي بنغازي 22 هدفا، وفي المجموعة الثانية الاتحاد 12هدفا، والأولمبي12هدفا، والأهلي طرابلس 9 أهداف، والسويحلي 7 أهداف.

أقوى دفاع

جاء أقوى خط دفاع في المجموعتين، الاتحاد بدخول مرماه هدفين، الأهلي بنغازي 3 أهداف، والأهلي طرابلس 4 أهداف، وأبوسليم 6 أهداف.

أضعف دفاع

وجاء أضعف خط دفاع في المجموعتين، خليج سرت والتحدي ودارنس من المجموعة الأولي والشط والخمس من المجموعة الثانية.

مباريات الأسبوع الـ12

في المجموعة الأولي، الخميس 3 مارس المقبل، خليج سرت يلتقي التحدي بملعب سرت، والأهلي بنغازي يلتقي الصداقة بملعب شهداء بنينا.

الجمعة 4 مارس، دارنس يلتقي شباب الجبل بدرنة، والأخضر يلتقي الهلال بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، والنصر يلتقي التعاون بملعب بنينا.

في المجموعة الثانية، الأربعاء 2 مارس، الشط يلتقي الأولمبي بملعب أبوسيلم، الخميس 3 مارس، أبوسيلم يلتقي المحلة بملعب الجميل، والسويحلي يلتقي الخمس بملعب مصراتة، بينما جرى تأجيل مباراة المدينة والأهلي طرابلس، والاتحاد مع الاتحاد المصراتي، بسبب المشاركة الأفريقية.