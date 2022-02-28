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ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 28 فبراير 2022, 11:02 صباحا
ليبيا تتوج بفضية المبارزة الأفريقية للشباب
منتخب شباب ليبيا في المبارزة. (إنترنت)
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أُسدل الستار بنيجيريا، أمس الأحد، على بطولة أفريقيا للمبارزة للشباب تحت 20 عاما، بتتويج منتخب مصر بالميدالية الذهبية، بينما نالت ليبيا الميدالية الفضية، وتُوجت الجزائر بالميدالية البرونزية.

يشار إلى أن منتخب ليبيا للمبارزة تحت 20 عاما تكون من اللاعبين أبوبكر القاضي، وأنس أبوجطيلة ومحمد الدايخ وعبد المالك القاضي.

وفي منافسات بطولة الفردي تُوج اللاعب الليبي أبوبكر القاضي بالميدالية البرونزية، كما سبق وأن تُوج منتخب شباب ليبيا للمبارزة ببرونزية الألعاب الأفريقية بالجزائر العام 2018، وفضية بطولة أفريقيا بغانا العام 2019.

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