تعادل إيجابي بين «الاتحاد» و«شبيبة الساورة» في الكونفدرالية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت مباراة «الاتحاد» وضيفه «شبيبة الساورة» بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت اليوم الأحد على ملعب شهداء بنينا.

أحرز المخضرم محمد زعبية هدف «الاتحاد» الأول في الدقيقة 22، بعد تمريرة عرضية من أحمد الهرام، لكن محمد الأمين أدرك التعادل للضيوف بعد مرور ثماني دقائق فقط، بسبب خطأ من الحارس محمد الفرجاني.

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وبهذه النتيجة، رفع الفريقان رصيدهما إلى 4 نقاط، لكن الاتحاد احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف.