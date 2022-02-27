«الأهلي طرابلس» يفوز بهدفين على «زاناكو» الزامبي في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

فاز فريق «الأهلي طرابلس» بهدفين نظيفين على ضيفه «زاناكو» الزامبي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز أحمد التربي هدف التقدم الأول في الدقيقة 79، وبعد ست دقائق أضاف محمد المنير الهدف الثاني للفريق الليبي في الدقيقة 85.

وخاض «الأهلي طرابلس» مباراتين، تخطي في الثانية عقبة ضيفه النادي «الصفاقسي» التونسي، بعد أن تعثر في اختباره الأفريقي الأول خلال الجولة الافتتاحية الأولى أمام فريق «بيراميدز» المصري بهدفين لهدف.

وبهذا الفوز رفع الفريق الليبي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلفًا لفريق براميدز المصري صاحب العلامة الكاملة 9 نقاط من ثلاث مباريات.