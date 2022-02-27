السويحلي يستعين بالخبير الصربي «بورا» في الأواسط

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وقعت إدارة نادي السويحلي وإدارة قطاع الناشئين، أمس السبت، عقدًا احترافيًا مع المدرب الصربي بوريسلاف رادوكا المعروف بـ«بورا» لتدريب فريق أواسط السويحلي لكرة القدم تحت 20 عامًا خلفًا لأحمد إحميد للموسم الرياضي 2021-2022.

توقيع العقد تم بحضور رئيس اللجنة التسييرية لنادي السويحلي علي صوان والمشرف العام بالنادي محمود محجوب ومشرف قطاع الناشئين بالنادي هيثم ديوكه ومساعد المدرب علي الأحمر وإداري الفريق مختار محمد أبوهادي، بحسب صفحة نادي السويحلي الرسمية عبر «فيسبوك».

المدرب الصربي «بورا»، يمتلك خبرة في عالم التدريب وسبق له أن درب عدة فرق في صربيا، وكذلك درب فريق النصر، وحقق عدة ألقاب مع فريق السويحلي أهمها بطولتا الاستقلال والتحرير الوديتان.

السويحلي يتعاقد مع بوريسلاف رادوكا. (صفحة نادي السويحلي عبر فيسبوك)