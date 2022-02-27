جلال الدامجة مديرا فنيا لـ«خليج سرت» بعد مفاجأة وداع كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة نادي «خليج سرت» مع المدرب الوطني جلال الدامجة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للمدرب التونسي كريم بوعزيزي، بعد خروج الفريق من سباق الكأس من دور الـ64.

فريق «خليج سرت» خلال هذا الموسم تعاقد مع عدة مدربين، ويقبع حاليًا في الترتيب الأخير من المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.

المدرب جلال الدامجة يعد من مدربي الفئة الأولى في الدوري الليبي، وسبق له تدريب المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، كما درب الكثير من الأندية في الدوري الليبي بجانب المنتخب في عدة مناسبات، وآخر فريق دربه هذا الموسم كان فريق «التعاون» بأجدابيا.

وحقق فريق «الأفريقي درنة» أحد فرق الدرجة الأولى المفاجأة في دور الـ64 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم بإزاحته فريق «خليج سرت»، الذي ينشط في الدوري الممتاز بفوزه عليه بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (0-0).

وفي بقية النتائج المسجلة، فاز «القيروان» على «المجد (1-0)، و«شباب الجبل» على «السواعد» بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل» (0-0)، وفاز «الصداقة» على «الأندلس» (1-0).

أيضًا فاز «الهلال» على «الطيران» (2-0)، وفاز «الأخضر» على «شمال بنغازي» (1-0)، و«وفاق أجدابيا» على «اتحاد تاورغاء» (2-1)، و«الشط» على «الملعب الليبي» (4-3)، بعد تعادلهما في الوقت الرسمي (1-1)، و«الأولمبي» على «الشرارة» (2-1)، و«أبوسليم» على «الجهاد» (3-0)، و«السويحلي» على «الوحدة» (2-0).