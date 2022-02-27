«المسابقات» تعلن مباريات مهمة في الجولة الثانية بـ«إياب» دوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات الجولة الثانية إيابًا لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، التي جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الخميس 3 مارس، الأمل يلتقي القرضابية على ملعب نادي فارس، والمهدية يتبارى مع الهلال بالملعب البلدي بسبها، والجمعة 4 مارس، النهضة يلتقي الشرارة بالملعب البلدي بسبها.

المجموعة الثانية: الأربعاء 2 مارس، النسور يلتقي الصقور على ملعب درنة، والأندلس يتبارى مع البرانس على ملعب امساعد، والمختار مع المنار على ملعب طبرق، والخميس 3 مارس، القيروان يلتقي الأفريقي على ملعب البيضاء.

المجموعه الثالثة: الخميس 3 مارس، السواعد يتبارى مع وفاق أجدابيا على الملعب الجانبي، والجمعة 4 مارس، الوحدة بنغازي يلتقي الأنوار على الملعب الجانبي، وشمال بنغازي يتبارى مع نجوم بنغازي على الملعب الجانبي.

المجموعة الرابعة: الجمعة 4 مارس، السد يلتقي نجوم أجدابيا على ملعب أجدابيا، والمروج يتبارى مع النجمة على ملعب المرج، والسبت 5 مارس، الطيران مع بنغازي الجديدة على ملعب بنينا.

المجموعة الخامسة: الجمعة 4 مارس أبي الأشهر يلتقي الجمارك على ملعب أبوسليم، والبشائر يتبارى مع الجزيرة على ملعب الشموع، الأحد 6 مارس، وفاق صبراتة يستضيف الوحدة على ملعب صبراتة.

المجموعة السادسة: الجمعة 4 مارس، الملعب الليبي يستضيف الشروق، ورفيق يحل ضيفًا على المستقبل بملعب الجميل، والنصر زليتن يستضيف الترسانة.

المجموعة السابعة: الجمعة 4 مارس، صقور العلالقة يلتقي المجد على ملعب صبراتة، والطلائع يستضيف الظهرة على ملعب رقدالين، والفالوجا يتبارى مع ترهونة على ملعب العزيمة.