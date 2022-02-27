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شهد الشريف وأحمد نصر الدين بطلا الجامعات الليبية للشطرنج (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 27 فبراير 2022, 01:27 مساء
شهد الشريف وأحمد نصر الدين بطلا الجامعات الليبية للشطرنج (صور)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
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تختتم، اليوم الأحد، بقاعة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس بطولة الجامعات الليبية للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب وبالتعاون والتنسيق مع الأكاديمية الأولمبية ومنظمة «بيدق سالك»، وبمشاركة 45 طالبًا وطالبة مثلوا جامعات طرابلس، وسبها، والزاوية، والمرقب، والزنتان، وغريان، وجامعة الرفاق الأهلية، والجامعة الليبية الدولية.

أيضًا كليات تقنية الحاسوب بطرابلس، والعلوم الإدارية والمالية بطرابلس، والتقنية الهندسية بجنزور، وكلية التقنية الطبية بدرنة، وتقنية الحاسوب بطرابلس، وكلية العلوم الإدارية والمالية بجنزور، والمعهد العالي للعلوم والتقنية في تيجي، ومعهد القمة للعلوم الطبية بتاجوراء، والمعهد العالي للمدن الشاملة بغريان، والمعهد العالي للتقنية الهندسية بطرابلس.

النتائج النهائية للبطولة
توج بكأس وذهبية البطولة الطالب أحمد نصرالدين من جامعة الخمس برصيد 7.5 نقطة، وتوج بالميدالية الفضية عبدالله الفيتوري من جامعة طرابلس برصيد 7 نقاط، ونال الميدالية البرونزية 4 طلاب برصيد 6.5 نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل توج عبدالرؤوف الحصادي من جامعة درنة بالمدالية البرونزية، وجاء رابعًا الطالب سامي الحجازي من جامعة بنغازي وخامسًا الطالب محمد فتحي من جامعة الزاوية وسادسًا الطالب محمد السوري من جامعة طرابلس.

وتوجت بكأس وذهبية البنات شهد الشريف من جامعة طرابلس برصيد 7 نقاط، ونالت الميدالية الفضية الكاميرون الندوي من جامعة طرابلس برصيد 6 نقاط، وتوجت بالبرونزية الطالبة مسرة أبوظهير من جامعة طرابلس برصيد 5 نقاط، وجاءت بالمركز الرابع الطالبة سعاد الرايس من جامعة طرابلس برصيد 4 نقاط، والخامس ريان أبوهديمة من جامعة طرابلس برصيد نقطتين.

حفل التتويج
وعقب البطولة، وبحضور رئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب خميس آدم، والأمين العام طارق حشاد ومدير الأكاديمية الأولمبية د.حدهم العابد، والمدير الإداري بالاتحاد أسامة التامزوي، وعدد من مندوبي الجامعات المشاركة واللاعبين المشاركين، تم تكريم الطلاب المتفوقين في بطولة الجامعات للشطرنج والجهات التي أسهمت في نجاح الأكاديمية الأولمبية ومنظمة «بيدق سالك» ومدير عام البطولة د. حدهم العابد، والحكم الرئيسي هاشم النعمي، وحكم التتويج ميلاد الفيتوري، وحكام الصالة طرفة عطار وسراج بركة وعمر الفرجاني.

تكريم الطلاب المتميزين
كما تم تكريم الطلاب المتميزين في النشاط الطلابي الخارجي، ومن بينهم الطالب عبد المعز برباش المتوج بذهبية أفريقيا لكرة القدم الاستعراضية، والطلاب سوار الإسلام الشريف وسلطان الهوش ومحمد صولة المتوجين بفضية الطائرة الشاطئية بمدينة مسقط العمانية 2020، كما تم تكريم الطالبين أحمد موحان وعبدالعزيز الشيباني المتوجين بفضية الجامعات الأفريقية للتنس الأرضي في أوغندا 2021.

أيضًا تم تكريم منتخب ليبيا المتوج برونزية الألعاب الإلكترونية الدولية في أوكرانيا، وتكريم سفير الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بليبيا جهاد حمادي، والمتوج بالترتيب الأول للملتقى الدولي الجامعي «المجر 2020»، كما تم تكريم فريق جامعة طرابلس للشطرنج المشارك في بطولة الجامعات الأفريقية الأولى للشطرنج وهم: محمد السوري وعبدالله الفيتوري وعبدالسلام نقيطة وعادل كعبار وأسامة دورار.

كما تم تكريم الطالبة سعاد الرايس ممثلة ليبيا في بطولة العالم المدرسية للشطرنج 2020، وتكريم منتخب ليبيا ممثل قارة أفريقيا في بطولة الجامعات العالمية للشطرنج 2020، المكون من الطلاب محمد السوري وعبدالله الفيتوري وعبدالسلام نقيطة وعبدالمالك عامر وأبرار بن عاشور وأميرة عبدالقادر، ومنحت جائزة أفضل إداري لعبد الحكيم رافع زايد من جامعة بنغازي، وأفضل مدير فني للعام 2021 لمدرب الطائرة الشاطئية د.محمد سليمان صولة، وأفضل مدير عام في العام 2021 لجلال عمر الورفلي لدوره المتميز في إنجاح بطولة الجامعات الليبية لكرة السلة، وأفضل لجنة منظمة لجنة بطولة الجامعات للطائرة الشاطئية، كما منحت جائزة أفضل جامعة للعام 2021 لجامعة طرابلس.

ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
ختام بطولة الجامعات الليبية للشطرنج. (فيسبوك)
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