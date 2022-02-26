منتخب تونس يفوز بالبطولة العربية للرجبي على حساب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز منتخب تونس للرجبي السباعي، اليوم السبت، بالبطولة العربية بعد فوزه على نظيره الليبي.

وتأهل المنتخب الليبي إلى المباراة النهائية في البطولة التي تستضيفها تونس بعد فوز مثير على نظيره المصري بنتيجة 21- 19، فيما سحق المنتخب التونسي نظيره الإماراتي بنتيجة 41- 0.

واستضافت تونس النسخة السابعة من البطولة التي جرت فعالياتها على مدى يومين، بمشاركة سبع دول، وهي تونس وليبيا ومصر والإمارات والجزائر والسعودية وسورية. وتتصدر المغرب قائمة المنتخبات الأكثر تحقيقًا للبطولة بثلاثة ألقاب، تليها مصر بلقبين، ثم الأردن بلقب واحد.