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بعثتا زاناكو وشبيبة الساورة في بنغازي استعدادا للأهلي طرابلس والاتحاد في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 26 فبراير 2022, 06:15 مساء
بعثتا زاناكو وشبيبة الساورة في بنغازي استعدادا للأهلي طرابلس والاتحاد في «الكونفدرالية»
وصول فريق زاناكو إلى بنغازي. (فيسبوك)
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وصلت بعثة فريق «زاناكور الزامبي، أمس الجمعة، إلى مدينة بنغازي، كما وصلت بنغازي أيضًا بعثة فريق «شبيبة الساورة» الجزائري، وذلك لإجراء مباراتين ضمن منافسات دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».
 
فريق «الاتحاد» سيلتقي ،غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا، على أرضية ملعب شهداء بنينا مع فريق «شبيبة الساورة» الجزائري، وسيقود اللقاء الحكم السنغالي داوادا جوي.

وسيلتقي في نفس اليوم وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا على أرضية نفس الملعب فريق «الأهلي طرابلس» مع فريق «زاناكو» الزامبي بقيادة الحكم النيجيري جوزيف أودي.

بعثتا زاناكو وشبيبة الساورة في بنغازي استعدادا للأهلي طرابلس والاتحاد في «الكونفدرالية»
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