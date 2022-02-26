«الزمالك» يواجه «الوداد البيضاوي» في مهمة تصحيح المسار بدوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

يحل فريق «الزمالك» ضيفًا على «الوداد البيضاوي» في المغرب، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة، عندما يواجه «الوداد البيضاوي»، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في مباراة لابد فيها من فوز أبناء «الزمالك»، وحصد ثلاث نقاط تساعد في تصحيح الأوضاع لموقفه بدوري المجموعات.

ويحتل «الزمالك» المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، ويتصدرها «بيترو أتلتيكو» الأنغولي برصيد 4 نقاط، و«الوداد» بالمركز الثاني 3 نقاط، ثم «ساغرادا» نقطة واحدة في المركز الأخير.

وتعادل «الزمالك» دون أهداف في الجولة الأخيرة أمام «ساغرادا» الأنغولي، بينما خسر «الوداد» أمام «بيترو أتلتيكو» (1-2)، ورفع لاعبو «الزمالك» شعار «الفوز فقط»، ومصالحة جماهيرهم الغاضبة، التي طالبت بإقالة المدرب كارتيرون، لكن رئيس «الزمالك»، مرتضى منصور، رفض سياسة الحساب بالقطعة، وطالب بدعم كارتيرون واللاعبين لعبور عنق الزجاجة والتأهل لدور الثمانية، ووعد بمكافآت خاصة حال الفوز.

وحرص الفرنسي كارتيرون، ورئيس البعثة أحمد مرتضى منصور، والمشرف على الفريق أمير مرتضى، على عقد أكثر من اجتماع مع اللاعبين، وطالبوهم بالتركيز، وتحقيق الفوز كالعادة عند الأزمات.

وأكد كارتيرون للاعبين أنهم قادرون على تحقيق كل شيء، وعليهم بالعودة للوراء، وتذكر شهر فبراير 2020، عندما كان الفريق يواجه ظروفًا صعبة، واستطاع التفوق على نفسه، وحصد بطولتي السوبر الأفريقي، بالتغلب على «الترجي» التونسي بقطر، ثم الفوز على «الأهلي» في أبوظبي، ثم إطاحة الترجي من دوري أبطال أفريقيا عقب موقعة رادس.

ويركز كارتيرون جيدًا في اللقاء، وأشرك جهازه المعاون مدحت عبدالهادي، وأمير عزمي مجاهد، في كل التجهيزات للقاء، والأسماء التي يدرس الدفع بيها في البداية، وكان هناك استقرار على التشكيلة، حيث ضمن محمد أبوجبل مكانه في مركز حراسة المرمى، أمامه حمدي الونش ومحمود علاء، بينما الأطراف أحمد فتوح، وحمزة المثلوثي، أمامهم محمد عبدالغني، وإمام عاشور، ويوسف أوباما، وسط جدل حول إشراك أحمد سيد «زيزو» من البداية، ووضع شيكابالا احتياطيًّا للدفع به وفقًا لظروف المباراة أو العكس، كذلك الاستقرار على البدء بأشرف بن شرقي، والإبقاء على سيسيه احتياطيًّا، بينما سيقود الهجوم سيف الجزيري، والاحتفاظ بعمر السعيد على الدكة.

وفي المقابل، يخوض «الوداد» اللقاء، وهدفه الفوز؛ للتمسك بآمال الصعود لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، وتعويض خسارته الأخيرة أمام «بيترو أتلتيكو» الأنغولي (1-2)، ويرى مدرب الفريق المغربي، وليد الركراكي، أن مواجهة «الزمالك» فرصة لتصحيح الأوضاع، والفوز سيعيد الأمور لطبيعتها، خاصة أن اللاعبين يحتاجون فوزًا كبيرًا يعيد لهم الثقة والهيبة، كما يراهن الركراكي على عودة الجماهير المغربية للمدرجات، لتحفيز اللاعبين، وبث الطاقة والحافزية.