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انطلاق رالي فزان الصحراوي بالجنوب الليبي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 فبراير 2022, 02:44 مساء
انطلاق رالي فزان الصحراوي بالجنوب الليبي (صور)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
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انطلق رالي فزان الصحراوي بمشاركة من مختلف مناطق ليبيا، أمس الجمعة، حيث تحتضن منطقة تويوة بالجنوب الليبي فعاليات الرالي وسط منافسة قوية.

ويشارك في مهرجان فزان للراليات المتسابقون من أغلب المناطق الليبية، كما تحتل النسخة الحالية الرقم عشرة من بين سلسلة انطلاقات سابقة لمهرجان الراليات في ليبيا وتحديدًا رالي فزان الصحراوي، بحسب صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك».

في الوقت نفسه، قام أعضاء نادي الجنوب برحله سياحية على ضفاف بحيرة قبرعون رفقة كل من المهتمين بالسياحة وبحضور مدير مكتب السياحة ببني وليد عبدالله الناكوع ومدير مكتب السياحة وادي الحياه السيد صالح البخاري ومحمد مسعود ورجب المزداوي.

مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
مهرجان رالي فزان الصحراوي. (صفحة نادي الجنوب الليبي للرحلات السياحية الصحراوية عبر «فيسبوك»)
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