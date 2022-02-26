الأفريقي درنة يزيح خليج سرت من كأس ليبيا لكرة القدم في كبرى المفاجآت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حقق فريق الأفريقي درنة أحد فرق الدرجة الأولى المفاجأة في دور الـ64 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم بإزاحته لفريق خليج سرت الذي ينشط في الدوري الممتاز بفوزه عليه بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (0-0).

وفي بقية النتائج المسجلة، فاز القيروان على المجد (1-0)، وشباب الجبل على السواعد بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (0-0)، وفاز الصداقة على الأندلس (1-0).

أيضًا فاز الهلال على الطيران (2-0)، وفاز الأخضر على شمال بنغازي (1-0)، ووفاق أجدابيا على اتحاد تاورغاء (2-1)، والشط على الملعب الليبي (4-3)، بعد تعادلهما في الوقت الرسمي (1-1)، والأولمبي على الشرارة (2-1)، وأبوسليم على الجهاد (3-0)، والسويحلي على الوحدة (2-0).

شعار نادي الأفريقي درنة. (فيسبوك)