Atwasat

الأفريقي درنة يزيح خليج سرت من كأس ليبيا لكرة القدم في كبرى المفاجآت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 26 فبراير 2022, 02:24 مساء
الأفريقي درنة يزيح خليج سرت من كأس ليبيا لكرة القدم في كبرى المفاجآت
فريق كرة القدم بنادي الأفريقي درنة. (فيسبوك)
alwasat radio

حقق فريق الأفريقي درنة أحد فرق الدرجة الأولى المفاجأة في دور الـ64 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم بإزاحته لفريق خليج سرت الذي ينشط في الدوري الممتاز  بفوزه عليه بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (0-0).

وفي بقية النتائج المسجلة، فاز القيروان على المجد (1-0)، وشباب الجبل على السواعد بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل (0-0)، وفاز الصداقة على الأندلس (1-0).

أيضًا فاز الهلال على الطيران (2-0)، وفاز الأخضر على شمال بنغازي (1-0)، ووفاق أجدابيا على اتحاد تاورغاء (2-1)، والشط على الملعب الليبي (4-3)، بعد تعادلهما في الوقت الرسمي (1-1)، والأولمبي على الشرارة (2-1)، وأبوسليم على الجهاد (3-0)، والسويحلي على الوحدة (2-0).

شعار نادي الأفريقي درنة. (فيسبوك)
شعار نادي الأفريقي درنة. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«شهداء بنينا» يعود لاستقبال الأحداث الاستثنائية في «الكونفدرالية»

«شهداء بنينا» يعود لاستقبال الأحداث الاستثنائية في «الكونفدرالية»
مواجهات في كييف وفيتو روسي.. تعرف على آخر تطورات اجتياح أوكرانيا؟

مواجهات في كييف وفيتو روسي.. تعرف على آخر تطورات اجتياح أوكرانيا؟
غوتيريس يوجه رسالة للجنود الروس

غوتيريس يوجه رسالة للجنود الروس
بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟

بوتين لا يكترث إن كان «منبوذا» دوليا.. كيف استعدت روسيا للعقوبات الغربية؟
كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا

كاركاتير حليم - بوتين يغزو أوكرانيا
كاركاتير خيري - روسيا اليوم

كاركاتير خيري - روسيا اليوم
«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل

«الفرسان» أمام موريتانيا وموزمبيق ودياً.. ومصير كليمنتي الأسبوع المقبل
الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا

الرئيس الأوكراني: تركونا وحدنا في مواجهة روسيا
عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره

عون: البرلمان الشرعي اختار رئيس حكومة جديدا وعلينا احترام قراره
لا لثقافة الشيطنة

لا لثقافة الشيطنة
مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات

مجلس الدولة يصوت بتشكيل لجنة مع «النواب» لوضع قاعدة دستورية للانتخابات
بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر

بن شرادة: مجلس الدولة يصوت بالأغلبية ضد التعديل الدستوري الثاني عشر
الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم

الأمم المتحدة تدين أساليب التسويق «غير الأخلاقية» لبدائل حليب الأم
«على بياض» وأسئلة لا بُد منها

«على بياض» وأسئلة لا بُد منها
مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري

مسؤولون عرب في دائرة اتهامات فساد لمصرف سويسري
كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا مصادر غذاء الليبيين؟
«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية

«الرقابة الإدارية» تطالب الدبيبة بسحب قرار صياغة قانون الانتخابات البرلمانية
معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية من 4 محاور

معهد واشنطن يدعو أميركا وأوروبا لمنع ليبيا من الانقسام والضغط لتبني استراتيجية ...
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأهلي طرابلس يحسم ديربي العاصمة لكرة السلة
الأهلي طرابلس يحسم ديربي العاصمة لكرة السلة
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
«القاضي» يتوج ببرونزية المبارزة الأفريقية للشباب
«القاضي» يتوج ببرونزية المبارزة الأفريقية للشباب
«شهداء بنينا» يعود لاستقبال الأحداث الاستثنائية في «الكونفدرالية»
«شهداء بنينا» يعود لاستقبال الأحداث الاستثنائية في «الكونفدرالية»
الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة دوري اليد
الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة دوري اليد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في ......
«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل «الكونفدرالية»
«الأهلي طرابلس» يكشف النقاب عن ودية قوية في مصر قبل ......
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة
الصومال هدف منتخب ليبيا القادم في ربع نهائي البطولة العربية ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «النصر 4 - 0 التحدي» في الدوري ......
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»
ليبيا تلتقي الصومال في ربع نهائي «السلة العربية»...
المزيد
15 مشاركا في دورة حكام الووشو بمصراتة
15 مشاركا في دورة حكام الووشو بمصراتة...
انطلاق رالي فزان الصحراوي بالجنوب الليبي (صور)
انطلاق رالي فزان الصحراوي بالجنوب الليبي (صور)...
الأفريقي درنة يزيح خليج سرت من كأس ليبيا لكرة القدم في كبرى المفاجآت
الأفريقي درنة يزيح خليج سرت من كأس ليبيا لكرة القدم في كبرى ......
الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة دوري اليد
الأهلي طرابلس ينفرد بصدارة دوري اليد...
«شهداء بنينا» يعود لاستقبال الأحداث الاستثنائية في «الكونفدرالية»
«شهداء بنينا» يعود لاستقبال الأحداث الاستثنائية في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط