«شهداء بنينا» يعود لاستقبال الأحداث الاستثنائية في «الكونفدرالية»

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

سيتكرر نفس المشهد الذي كان عليه يوم الأحد الماضي على ملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي، الذي استقبل مواجهتي «الاتحاد» وفريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي، ثم «الأهلي طرابلس» مع النادي «الصفاقسي» التونسي في يوم واحد، في حدث استثنائي أن يستقبل ملعب واحد مباراتين في يوم واحد على الصعيدين الدولي والقاري، حيث سيعاد ويتجدد المشهد نفسه، يوم الأحد المقبل، السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري، الذي سيعود لاستقبال مواجهتي ممثلي الكرة الليبية، في يوم واحد، وعلى نفس الملعب ضمن دور المجموعات لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

بنينا تعود للأحداث الاستثنائية

سيستقبل ملعب «شهداء بنينا» الدولي أولاً في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل مباراة فريق «الاتحاد» وضيفه «شبيبة الساورة» الجزائري في ثاني مباريات «الاتحاد» بالمجموعة الثانية، فيما سيستقبل في نفس اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً مباراة فريق «الأهلي طرابلس» الأخيرة في ختام ذهاب المجموعة الأولى أمام ضيفه فريق «زاناكو» الزامبي، وينافس فريق «الأهلي طرابلس» ضمن المجموعة الأولى، بينما ينافس «الاتحاد» ضمن المجموعة الثاني، وقد أُجريت قرعة دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مصر، وتشارك ليبيا بفريقي «الاتحاد» بطل الدوري المحلي، القادم من بطولة دوري الأبطال، و«الأهلي طرابلس» وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية».

وجاء «الأهلي طرابلس» في المجموعة الأولى بجانب «زاناكو» الزامبي و«الصفاقسي» التونسي و«بيراميدز» المصري، أما «الاتحاد» فجاء في المجموعة الثانية بجانب «شبيبة الساورة» الجزائري و«أورلاندو بايرتس» الجنوب أفريقي و«رويال ليبوباردس» الاسواتيني، والأخير فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما بلغ دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد تجاوزه عقبة مضيفه «شبيبة القبائل» الجزائري، رغم الخسارة أمامه (2 - 1) في إياب دور الـ32، على ملعب «1 نوفمبر» في تيزي وزو.

وغادر النادي القبائلي البطولة بمجموع المباراتين (2 - 2)، بعدما خسر خارج أرضه في الذهاب (1 - 0)، ولم يقدم الفريق الجزائري ما يشفع له لعبور هذا الدور، ليغادر البطولة بخفي حنين، بعدما بلغ نهائي النسخة الماضية.

أما المجموعة الثالثة فضمت «أوتوهو» من الكونغو و«المصري» البورسعيدي من مصر و«كوتون سبور» الكاميروني و«مازيمبي» من الكونغو الديمقراطية.

وفي المجموعة الرابعة جاء «الحرس الوطني» من النيجر و«أسيك أبيدجان» من ساحل العاج و«سيمبا» التنزاني و«نهضة بركان» المغربي.

ترتيب فرق المجموعات

وعقب انتهاء مباريات الجولة الماضية، يتصدر فريق «بيراميدز» المصري فرق المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، يليه «الأهلي طرابلس» برفقة «الصفاقسي» التونسي برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ثم «زاناكو» الزامبي دون نقاط، بينما تتقاسم ثلاثة فرق صدارة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وهي فرق «الاتحاد» و«أورلاند بيراتس» بطل جنوب أفريقيا و«شبيبة الساورة» الجزائري، وأخيراً «ليوباردس» الإسواتيني دون نقاط، ولـ«الاتحاد» مواجهة مؤجلة أمام «ليوباردس».

واقتنص لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد»، عمر الخوجة، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي، بعدما تمكن «الاتحاد» من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف «الاتحاد» الثلاثة سند الورفلي من ركلة حرة مباشرة، ومعاذ عيسى، والهدف الثالث سجله عمر الخوجة من كرة صاروخية هزت شباك فريق «أورلاند»، أيضاً حصد لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس»، محمد الطبال، جائزة أفضل لاعب في مباراة «الأهلي طرابلس» و«الصفاقسي» التونسي، بعدما حقق «الأهلي طرابلس» ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على «الصفاقسي» التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وجاء هدف «الصفاقسي» من علامة الجزاء، بينما جاء الهدف الأول لـ«الأهلي طرابلس» من نيران صديقة، والهدف الثاني سجله بكرة مميزة مهاجم «الأهلي» صالح الطاهر، وكاد «الأهلي» يحرز هدفين آخرين خصوصاً كرة محمد الفقي التي ارتطمت بالعارضة، قبل أن يخطف «الصفاقسي» التونسي هدفه الوحيد من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بدقائق.

«شبيبة الساورة» الجزائري

حقق «شبيبة الساورة» الجزائري منافس «الاتحاد» في المواجهة المقبلة انتصاراً شاقاً على ضيفه «رويال ليوباردس» الاسواتيني (2 - 0)، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات «الكونفيدرالية»، وسجل الهدفين بلعيد حميدي في الدقيقة التاسعة، ومحمد الأمين حامية، في الدقيقة (90+1)، وبهذا الانتصار، أصبح رصيد «الساورة» ثلاث نقاط، في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية، متقدماً على رويال «ليوباردس»، صاحب المركز الأخير دون رصيد.

ودخل «الشبيبة» المباراة مهاجماً، حيث حاول لاعبوه الوصول إلى مرمى الحارس مسيبي مبكراً، وهو ما كان لهم بعد مرور 9 دقائق فقط، حيث انطلق سعد بسرعة قبل أن يعرقل داخل منطقة العمليات، ليعلن الحكم ركلة جزاء نفذها حميدي بنجاح، وبدأ لاعبو «رويال» الشوط الثاني بوجه آخر، حيث حاولوا العودة في النتيجة، لكن طموحاتهم اصطدمت بالصلابة الدفاعية لـ«الشبيبة»، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع أعلن الحكم ركلة جزاء ثانية لـ«الشبيبة»، إثر عرقلة محمد الأمين حامية داخل منطقة العمليات، ليتولى الأخير تنفيذها مضيفاً الهدف الثاني، وتنتهي المباراة بفوز فريقه بهدفين، ويعاني «شبيبة الساورة» الجزائري أزمة في الملاعب، حيث أعلنت إدارة النادي انتظارها رداً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما تعذر استقبال «شبيبة الساورة» لمنافسيها في البطولة بدور المجموعات في ملعب وهران الجديد ليتجه «كاف» رفقة الاتحاد الجزائري للعبة، نحو إسناد المباريات لملعب «5 جويليه» الشهير في الجزائر.

«زاناكو» الزامبي

وتلقى «زاناكو» الزامبي، منافس «الأهلي طرابلس» في الجولة المقبلة، هزيمة على أرضه في الجولة الأخير بهدفين، أمام فريق «بيراميدز» خلال المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب استاد هيروز الوطني الزامبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة «الكونفيدرالية».

ونجح «بيراميدز» في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمرير رائعة من رمضان صبحي لفاجري لاكاي صاحب الهدف الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريق «بيراميدز» في الدقيقة 83 بعد تمرير بينية من عبد الله السعيد لفاجري لاكاي الذي سجل الهدف الثاني له وللفريق السماوي.

وبدأ «زاناكو» الزامبي بضغط مبكر على لاعبي «بيراميدز» في نصف ملعبهم على أمل الحصول على الكرة مبكراً وإبطال الهجمات، واستغل «بيراميدز» تقدم فريق «زاناكو» الزامبي ولعب على الكرات الطولية لرمضان صبحي وفاجري لاكاي لصنع الهجمات المرتدة، لينجح «بيراميدز» في الظفر بثلاث نقاط جديدة.

مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)