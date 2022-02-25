«القاضي» يتوج ببرونزية المبارزة الأفريقية للشباب...

توج الليبي أبوبكر القاضي، ببرونزيه المبارزة الأفريقية للشباب، تحت 20 عامًا التي تتواصل بنيجيريا هذه الأيام.
وخاض القاضي في المرحلة الأولى 6 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات على 2 مبارزين من الجزائر و2 مبارزين من جنوب أفريقيا، وفقد مباراتين أمام لاعبين من مصر.
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وحقق الفوز في الدور الـ16 على لاعب من السنغال، وفي الثاني فاز القاضي على بطل الجزائر بفارق نقطة 15/ 14، وتوج بالميدالية البرونزية، بعد خسارته في المربع الذهبي أمام بطل مصر.
يذكر أن البطولة بمشاركة مبارزين من ليبيا ومصر والجزائر والسنغال وجنوب أفريقيا وبنين ونيجيريا البلد المستضيف.
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