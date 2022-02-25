«القاضي» يتوج ببرونزية المبارزة الأفريقية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج الليبي أبوبكر القاضي، ببرونزيه المبارزة الأفريقية للشباب، تحت 20 عامًا التي تتواصل بنيجيريا هذه الأيام.

وخاض القاضي في المرحلة الأولى 6 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات على 2 مبارزين من الجزائر و2 مبارزين من جنوب أفريقيا، وفقد مباراتين أمام لاعبين من مصر.

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وحقق الفوز في الدور الـ16 على لاعب من السنغال، وفي الثاني فاز القاضي على بطل الجزائر بفارق نقطة 15/ 14، وتوج بالميدالية البرونزية، بعد خسارته في المربع الذهبي أمام بطل مصر.

يشار إلى أن ليبيا شاركت في منافسات الفردي بأربعة لاعبين ثلاثة منهم خرجوا من الدور الـ16 وهم عبدالمالك القاضي، وأمس ابوجطيله، ومحمد الدايخ، والأحد سيكون الموعد مع بطولة الفرق، وليبيا ستشارك بأربعة مبارزين.

يذكر أن البطولة بمشاركة مبارزين من ليبيا ومصر والجزائر والسنغال وجنوب أفريقيا وبنين ونيجيريا البلد المستضيف.