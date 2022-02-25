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تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 25 فبراير 2022, 04:15 مساء
تحديد موعد مباراة الأهلي طرابلس ووفاق صبراتة في كأس ليبيا
سلتو يحاول على الكرة في مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي طرابلس ونظيره وفاق صبراتة، في بطولة كأس ليبيا، الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

واستقرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، على إقامة المباراة في الثاني من شهر مارس المقبل بالدور الـ 64  لمسابقة كأس ليبيا، الساعة الثالثة والنصف بملعب الجميل.

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وتأهل إلى الدور الـ32 فرق السويحلي والأخضر والأولمبي والنصر والمحلة والاتحاد المصراتي وبنغازي الجديدة والمروج والأهلي بنغازي والجزيرة والظهرة والخمس والمنار والتحدي والمدينة والهلال بسبها والفالوجا والتعاون والبشاير وأبي الأشهر.

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