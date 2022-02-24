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ترحيب من نوع خاص من النصر لمحترفه النيجيري «أجاي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 فبراير 2022, 04:13 مساء
ترحيب من نوع خاص من النصر لمحترفه النيجيري «أجاي»
النيجيري جونيور أجاي. (حساب النصر على تويتر)
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حرص المركز الإعلامي لنادي النصر، على الترحيب بمحترفه الجديد النيجيري جونيور أجاي، لاعب صفوف فريق الأهلي المصري السابق على طريقته الخاصة.

ونشر الحساب الرسمي للنصر عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو للاعب النيجيري الذي انضم رسميًا إلى الفريق خلال الأيام الماضية؛ لتدعيم صفوفه في مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز.

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وظهر في الفيديو الذي نشره حساب النصر تاريخ اللاعب السابق في البطولات، وأبدى اللاعب في الفيديو سعادته بالتواجد في مدينة بنغازي مع «الفحامة» خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن فريق النصر تأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس ليبيا، أمس الأربعاء، على حساب نظيره المختار طبرق، بعد أن حقق الفوز عليه بهدفين دون رد.

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