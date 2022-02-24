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اليوم.. ديربي العاصمة في كرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 24 فبراير 2022, 01:47 مساء
اليوم.. ديربي العاصمة في كرة السلة
قاعة الإشعاع بزليتن تشهد ديربي العاصمة في كرة السلة بين فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس. (الإنترنت)
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يقام مساء اليوم الخميس، ديربي العاصمة في كرة السلة، والذي سيجمع فريقي الاتحاد والأهلي طرابلس، بقاعة الإشعاع بزليتن، ضمن منافسات الدوري الليبي.

وسيقود لقاء ديربي طرابلس طاقم تحكيم ليبي يتكون من الحكم حميد الحمري، والحكم إبراهيم الشوشان، والحكم جلال الورفلي.

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يذكر أن الأهلي طرابلس يدربه المدرب اللبناني غسان سركيس، فيما يقود فريق سلة الاتحاد، المدرب الصربي ڤلاديمير بوشنياك.

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