صدام تونسي في ربع نهائي الطائرة العربية

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة رجال، منافساتها بالنسخة الـ40 إلى الدور الربع نهائي.

وتشهد قاعة رادس بتونس، اليوم الخميس، مباريات هذا الدور، حيث تقام المباراة الأولى بين الأهلي القطري وكاظمة الكويتي، وتقام بعدها مباراة بين الريان القطري والسيب العماني.

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وثالث مباريات اليوم ستجمع فريقين من تونس الترجي الرياضي ومستقبل المرسى، والمباراة الرابعة دار كليب البحريني يلتقي الكامل والوافي العماني.