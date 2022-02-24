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غدا.. 5 مباريات في الجولة السابعة لدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 24 فبراير 2022, 12:54 مساء
غدا.. 5 مباريات في الجولة السابعة لدوري اليد
منافسات كرة اليد الليبية. (صفحة كرة اليد الليبية عبر فيسبوك)
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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد، مباريات الأسبوع السابع للدوري الليبي لكرة اليد للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وتبدأ مباريات الجولة السابعة جميعها يوم غدٍ الجمعة، موزعة على ثلاثة ملاعب، بصالة مدينة زوارة، فريق الشرطة يحل ضيفًا على الجزيرة، وبصالة 17 فبراير بطرابلس، فريق الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس.

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وعلى صالة بنغازي الجديدة، ستقام ثلاث مباريات، المباراة الأولى ستجمع النجمة والهلال، ويعقبها مباراة الأهلي بنغازي مع المروج، وثالث المباريات ستجمع النصر وبنغازي الجديدة.

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