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بالفيديو.. نائب رئيس اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات مستقبل كليمنتي مع المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 09:23 مساء
بالفيديو.. نائب رئيس اتحاد الكرة يكشف آخر تطورات مستقبل كليمنتي مع المنتخب
نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم خميس آدم. (الإنترنت)
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كشف نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، خميس آدم، تفاصيل الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد، خلال الأيام الماضية، في مدينة بنغازي.

وقال آدم في تصريحات لبرنامج «Wsport» على «WTV» إن الاجتماع جاء من أجل استكمال الاجتماع الماضي، ومناقشة بنود جدول الأعمال المهمة.

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وأوضح خميس آدم، أنه تمت مناقشة تقرير لجنة المسابقات باتحاد الكرة، وأيضًا تقارير عن مسابقتي الدوري الممتاز وبطولة الكأس، واستكمال بعض اللجان في الاتحاد، وأيضًا ملف كرة القدم النسائية.

وتابع أنه نوقش في اجتماع اتحاد الكرة ملف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، واتفقنا على تشكيل لجنة للاجتماع مع المدرب خلال الفترة المقبلة، حول رؤيته مع المنتخب وأيضًا مناقشة رغبته في تجديد عقده من عدمه.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم إلى أن عقد كليمنتي مع المنتخب الوطني ينتهي في شهر مايو المقبل، وعليه سيتم عقد الجلسة مع المدرب من أجل حسم كل الأمور وتحديد مستقبله.

وناقش الاجتماع آلية إنهاء الدوري الليبي الممتاز، في ظل الالتزامات الأفريقية لممثلي الكرة الليبية ناديي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»، في البطولة الأفريقية «الكونفدرالية».

 

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