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بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 فبراير 2022, 07:31 مساء
بالفيديو.. انطلاق أولى حلقات برنامج «Wsport» على «WTV»
الإعلامية أزاد عبدالباسط. (الوسط)
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انطلقت، مساء أمس الثلاثاء، أولى حلقات برنامج «Wsport»، الذي تقدمه الإعلامية أزاد عبدالباسط، على فضائية قناة «الوسط» «WTV».

البرنامج تدور حلقاته في إطار رصد لأبرز الأحداث الرياضية، والحديث عن تفاصيلها سواء الرياضة المحلية الليبية أو العربية والعالمية.

وتحدث برنامج «Wsport» في أولى حلقاته، عن التألق الأفريقي لممثلي الكرة الليبية، الاتحاد والأهلي طرابلس، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وأيضًا إبراز بعض القرارات الجدديدة للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وعربيًّا، تناول البرنامج، عودة حارس مرمى فريق «الأهلي» المصري بعد غياب عن مرماه، وأيضًا تعيين وزير الرياضة المصري أشرف صبحي رئيسًا شرفيًّا للملتقى الدولي الأول لرياضة المرأة العربية.

 

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