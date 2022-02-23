بصافرة نيجيرية.. الأهلي طرابلس جاهز لزاناكو الزامبي في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يلتقي فريق الأهلي طرابلس مع فريق زاناكو الزامبي، الأحد المقبل، في ثالث مباراة له بدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» لكرة القدم.

المباراة تقام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت ليبيا، ويضم فريق الأهلي طرابلس ثلاثة نقاط في رصيده بعد أن خسر مباراته الأولى أمام فريق بيراميدز، بينما فاز في مباراته الثانية على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويطمح الأهلي طرابلس في المباراة للفوز بالنقاط الثلاثة على أرضه وتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تعزيز وتقرب تأهله إلى الدور الثاني، وسيقود اللقاء الحكم النيجيري جوزيف أوجابور.