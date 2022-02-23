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الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد المقبل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 23 فبراير 2022, 03:57 مساء
الاتحاد يحدد هدفه من مواجهة شبيبة الساورة الجزائري في «الكونفدرالية».. الأحد المقبل
مباراة الاتحاد وأورلاندو. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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يلتقي فريق الاتحاد، الأحد المقبل، بملعب شهداء بنينا فريق شبيبة الساورة الجزائري، في ثاني مباراة له بدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» لكرة القدم.

المباراة ستُقام الساعة السادسة مساء، بتوقيت ليبيا، ويستعد فيها الاتحاد للظفر بالنقاط الثلاثة، لرفع رصيده إلى ست نقاط، بعد أن نجح في الفوز بمباراته الأولى أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويطمح الاتحاد في المباراة كونها على أرضه لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تعزيز وتقريب تأهله إلى الدور الثاني في البطولة بعدما نجح في تصدر المجموعة بثلاثة نقاط من مباراة واحدة مع أورلاندو من مباراتين وشبيبة الساورة ثلاث نقاط من مباراة واحدة بينما رويال ليوباريس الاستوني دون نقاط.

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