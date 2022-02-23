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اتحاد القوة البدنية يشكل اتحاداته الفرعية ولجانه العاملة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 23 فبراير 2022, 02:11 مساء
اتحاد القوة البدنية يشكل اتحاداته الفرعية ولجانه العاملة
الاتحاد الليبي للقوة البدنية. (أرشيفية : الإنترنت)
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صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية، منير الشويهدي، حزمة قرارات، تضمنت تشكيل اتحادات فردية بالمناطق الثلاث الشرقية والغربية والجنوبية، وأيضا اللجان العاملة بالاتحاد.

اتحاد المنطقة الجنوبية
تشكّل برئاسة صالح علي السنوسي، ونائبه شعيب موسى عبدالرحمن، والمقرر عبدالرحمن سالم وأمين الصندوق عبدالسلام منصور أبوبكر، وعضوية إبراهيم أبوبكر الشريف، وأحمد محمد عبدالهادي، وجمال أبوبكر آدم.

اتحاد المنطقة الشرقية
جاء برئاسة علاء عوض الورشفاني، ونائبه طلال عبد السميع مخلوف، والمقرر محمد صالح الدرسي وأمين الصندوق مصطفى المهدي المعداني، وعضوية أسامة الطاهر ومراجع أبوستة، والصافي محمد.

اتحاد المنطقة الغربية
تشكّل برئاسة محمد البابور، ونائبه محمد أحمد المحجوب، والمقرر أيمن علي عكريش، وأمين الصندوق وسيم جمال الزوي، وعضوية فرج علي، وعماد الدين النعاس، وعلي العامري.

تشكيل 3 لجان عاملة
أيضا تقرر تشكيل ثلاث لجان عاملة بالاتحاد وهي: اللجنة العليا للحكام برئاسة طارق محمد الصقر، ونائبه رفيق محمد الكوافي، والمقرر إبراهيم مادي أبوبكر، وعضوية خالد مخلوف، وعلي يوسف الوشيش، والجواهر الرحيبي.

ولجنة الطعون برئاسة عضو الاتحاد سليم علي الفارسي، ونائب رئيس لجنة الحكام رفيق الكوافي، والمستشار القانوني محمد المهدوي.

وشُكلت أيضا اللجنة الإعلامية بالاتحاد برئاسة حلمي نصرات، وعضوية صلاح نجم، ومحمد الولوال، ويونس عبدالسلام، وعمران بوقفة، وفوزي احميد.

مستشاري الاتحاد العام  
وجرى تكليف ثلاثة مستشارين بالاتحاد العام وهم المستشار القانوني محمد سعد المهدوي، والمستشار الإداري حسن يوسف حسن، والمستشار المالي علي محمد القرضاوي.

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