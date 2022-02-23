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طائرة الأهلي طرابلس تحقق أول فوز في البطولة العربية على الصداقة الفلسطيني

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 23 فبراير 2022, 01:41 مساء
طائرة الأهلي طرابلس تحقق أول فوز في البطولة العربية على الصداقة الفلسطيني
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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حقق الأهلي طرابلس، أمس الثلاثاء، فوزه الوحيد في المرحلة الأولى لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة (رجال)، والتي تتواصل بتونس، وجاء فوز الأهلي طرابلس على حساب الصداقة الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-19، 25-21، 25-22، 25-21).

وفي بقية نتائج الأمس، فاز السيب العماني على البشمركة العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (28-26، و28-26، 25-21، 25-22)، كما فاز دار كليب البحريني على الشعلة اليمني (25-20، 25-13، 25-17).

أيضًا فاز الأهلي القطري على مستقبل المرسى التونسي، بثلاثة أشواط مقابل شوطين (25-19، 25-13، 28-26، 25-16، 15-10)، كما فاز خبيل اليمني على سنجل الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-23، 25-23، 27-25)، كما فاز الريان القطري على الكامل الوافي بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-20، 25-18، 27-25) وفاز كاظمة الكويتي على الأولمبي الجزائري بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-18، 25-17، 25-19).

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