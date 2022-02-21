44 هدفا في الأسبوع الأول إيابا لدوري الدرجة الأولى...

شهدت مباريات الجولة الأولى إيابًا ببطولة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، اهتزاز الشباك 44 مرة بمعدل هدفين في كل مباراة.
وجاءت النتائج المسجلة في المجموعات السبع كالتالي:
المجموعة الأولى
في المجموعة الأولى تعادل الأمل والمهدية (2-2)، وفاز الشرارة على القرضابية (3 -0)، والهلال على النهضة (1 -0).
المجموعة الثانية
فاز نسور مرتوبة على الأفريقي 2-0، وتعادل الصقور مع الأندلس (1-1)، والبرانس على المنار (2-0)، والقيروان على المختار (1-0).
المجموعة الثالثة
تعادل السواعد مع الوحدة بنغازي (1-1)، وتعادل نجوم بنغازي والأنوار دون أهداف، وفوز الوفاق أجدابيا على شمال بنغازي (3-2).
المجموعة الرابعة
فوز بنغازي الجديدة على السد (1-0) ونجوم بنغازي على النجمة (2-0) والمروج على الطيران (2-1).
المجموعة الخامسة
فوز وفاق صبراتة على الشرطة (1-0)، وأبي الأشهر على الوحدة (1-0)، والجمارك على البشاير (2-1).
المجموعة السادسة
تعادل الترسانة والملعب الليبي (1-1) واليرموك مع النصر زليتن (0-0)، وتعادل أيضًا الشروق مع المستقبل (1-1).
المجموعة السابعة
فوز أساريا على صقور العلالقة (2-1) والطلائع على ترهونة (1- 0) والمجد على الفالوجا (3-0).
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