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44 هدفا في الأسبوع الأول إيابا لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 21 فبراير 2022, 10:03 مساء
44 هدفا في الأسبوع الأول إيابا لدوري الدرجة الأولى
دوري الدرجة الأولى. (الإنترنت)
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شهدت مباريات الجولة الأولى إيابًا ببطولة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، اهتزاز الشباك 44 مرة بمعدل هدفين في كل مباراة.

وجاءت النتائج المسجلة في المجموعات السبع كالتالي:

المجموعة الأولى
في المجموعة الأولى تعادل الأمل والمهدية (2-2)، وفاز الشرارة على القرضابية (3 -0)، والهلال على النهضة (1 -0).

المجموعة الثانية
فاز نسور مرتوبة على الأفريقي 2-0، وتعادل الصقور مع  الأندلس (1-1)، والبرانس على  المنار (2-0)، والقيروان على المختار (1-0).

المجموعة الثالثة
تعادل السواعد مع الوحدة بنغازي (1-1)، وتعادل نجوم بنغازي والأنوار دون أهداف، وفوز الوفاق أجدابيا على شمال بنغازي (3-2). 

المجموعة الرابعة
فوز بنغازي الجديدة على السد (1-0) ونجوم بنغازي على النجمة (2-0) والمروج على الطيران (2-1). 

المجموعة الخامسة
فوز وفاق صبراتة على الشرطة (1-0)، وأبي الأشهر على الوحدة (1-0)، والجمارك على البشاير (2-1).

المجموعة السادسة
تعادل الترسانة والملعب الليبي (1-1) واليرموك مع النصر زليتن (0-0)، وتعادل أيضًا الشروق مع المستقبل (1-1).

المجموعة السابعة
فوز أساريا على صقور العلالقة (2-1) والطلائع على ترهونة (1- 0) والمجد على الفالوجا (3-0).

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