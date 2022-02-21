44 هدفا في الأسبوع الأول إيابا لدوري الدرجة الأولى

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

شهدت مباريات الجولة الأولى إيابًا ببطولة دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، اهتزاز الشباك 44 مرة بمعدل هدفين في كل مباراة.

وجاءت النتائج المسجلة في المجموعات السبع كالتالي:

المجموعة الأولى

في المجموعة الأولى تعادل الأمل والمهدية (2-2)، وفاز الشرارة على القرضابية (3 -0)، والهلال على النهضة (1 -0).

المجموعة الثانية

فاز نسور مرتوبة على الأفريقي 2-0، وتعادل الصقور مع الأندلس (1-1)، والبرانس على المنار (2-0)، والقيروان على المختار (1-0).

المجموعة الثالثة

تعادل السواعد مع الوحدة بنغازي (1-1)، وتعادل نجوم بنغازي والأنوار دون أهداف، وفوز الوفاق أجدابيا على شمال بنغازي (3-2).

المجموعة الرابعة

فوز بنغازي الجديدة على السد (1-0) ونجوم بنغازي على النجمة (2-0) والمروج على الطيران (2-1).

المجموعة الخامسة

فوز وفاق صبراتة على الشرطة (1-0)، وأبي الأشهر على الوحدة (1-0)، والجمارك على البشاير (2-1).

المجموعة السادسة

تعادل الترسانة والملعب الليبي (1-1) واليرموك مع النصر زليتن (0-0)، وتعادل أيضًا الشروق مع المستقبل (1-1).