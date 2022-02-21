رئيس اتحاد كرة القدم بطرابلس السابق يوجه طلبا إلى لجنة مسودة عام الرياضة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

طالب فرج هدية، الرئيس السابق للاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس، لجنة مسودة عام الرياضة بمزيد اللقاءات، والعمل وسماع كل الأطراف، مؤكدًا أن أي قانون يجب أن يكون واقعيًّا، ولا يخضع للآراء الشخصية أو مزاج أي شخص.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن أي مكون رياضي معترض على القانون عليه أن يقدم آراءه بالحجة، وأسباب اعتراضه وأن يسمع رأي الفعاليات الرياضية أيضًا، مشيرًا إلى أن قانونًا عامًّا جديدًا للرياضة خطوة ممتازة بكل تأكيد.

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وأكد هدية أن أهم نقطة يتمناها في مسودة قانون عام الرياضة، هي الاهتمام الخاص بموضوع الأندية ومن يتولاها في الرئاسة، أو العضوية ووضع شروط لذلك ومراقبة وضع الأندية في كل أنحاء ليبيا.