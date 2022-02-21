«الخوجة» يقتنص جائزة الأفضل بعد انتصاره للاتحاد أمام «أورلاند بيراتس»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اقتنص لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد، عمر الخوجة، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي، بعدما استهل فريق الاتحاد مشواره الأفريقي بدور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية»، أمس الأحد، بتحقيق ثلاث نقاط ثمينة.

وتمكن الاتحاد من الفوز على فريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف الاتحاد الثلاثة سند الورفلي من ركلة حرة مباشرة، ومعاذ عيسى، والهدف الثالث سجله عمر الخوجة من كرة صاروخية هزت شباك فريق أورلاند.