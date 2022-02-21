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«الطبال» الأفضل في قمة الأهلي طرابلس والصفاقسي التونسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 21 فبراير 2022, 03:05 مساء
«الطبال» الأفضل في قمة الأهلي طرابلس والصفاقسي التونسي
الطبال بعد مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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حصد لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس، محمد الطبال، جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي طرابلس والصفاقسي التونسي، وقد حقق فريق الأهلي طرابلس ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الصفاقسي التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاء هدف الصفاقسي من علامة الجزاء في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا، أمس الأحد، لحساب دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» عن المجموعة الأولى.

وجاء الهدف الأول للأهلي طرابلس من نيران صديقة، والهدف الثاني سجله بكرة مميزة مهاجم الأهلي صالح الطاهر، وكاد الأهلي أن يحرز هدفين آخرين خصوصا كرة محمد الفقي التي ارتطمت بالعارضة، قبل أن يخطف الصفاقسي التونسي هدفه الوحيد من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بدقائق.

فريق الأهلي طرابلس أحرز ثلاث نقاط ثمينة في الجولة الثانية من دوري المجموعات وجعلته في الترتيب الثاني في المجموعة خلف فريق بيراميدز المصري الذي حقق فوزه الثاني ونادي الصفاقسي في المركز الثالث وزاناكو الزامبي في المركز الرابع.

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