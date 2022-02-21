سقوط ثالث متكرر لطائرة الأهلي طرابلس في البطولة العربية بتوقيع الكويت الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

فقد، أمس الأحد، ممثل الطائرة الليبية الأهلي طرابلس مباراته الثالثة على التوالي في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ40 التي تتواصل بقاعتي رادس وسيدي بوسعيد بتونس.

خسارة الأهلي طرابلس الثالثة جاءت أمام الكويت الكويتي بعد مباراة مثيرة بنتيجة شوطين لثلاثة أشواط كانت نتائجها (12-25، 25-19، 11-25، 25-17، 18-16).

باقي النتائج

فاز الأهلي القطري على سنجل الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (25-22، 25-15، 25-17)، كما فاز الترجي التونسي على كاظمة الكويتي، بثلاثة أشواط لصفر (25-11، 25-23، 25-17)، وفاز الكامل الوافي العماني على الصداقة الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-17، 25-22، 25-19).

وفاز البشمركة العراقي على الشعلة اليمني بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-14، 25-16، 25-16).