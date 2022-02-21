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سقوط ثالث متكرر لطائرة الأهلي طرابلس في البطولة العربية بتوقيع الكويت الكويتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 21 فبراير 2022, 01:19 مساء
سقوط ثالث متكرر لطائرة الأهلي طرابلس في البطولة العربية بتوقيع الكويت الكويتي
الأهلي طرابلس في منافسات الطائرة. (فيسبوك)
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فقد، أمس الأحد، ممثل الطائرة الليبية الأهلي طرابلس مباراته الثالثة على التوالي في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ40 التي تتواصل بقاعتي رادس وسيدي بوسعيد بتونس.

خسارة الأهلي طرابلس الثالثة جاءت أمام الكويت الكويتي بعد مباراة مثيرة بنتيجة شوطين لثلاثة أشواط كانت نتائجها (12-25، 25-19، 11-25، 25-17، 18-16).

باقي النتائج
فاز الأهلي القطري على سنجل الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (25-22، 25-15، 25-17)، كما فاز الترجي التونسي على كاظمة الكويتي، بثلاثة أشواط لصفر (25-11، 25-23، 25-17)، وفاز الكامل الوافي العماني على الصداقة الفلسطيني بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-17، 25-22، 25-19).

وفاز البشمركة العراقي على الشعلة اليمني بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (25-14، 25-16، 25-16).

مباريات اليوم الإثنين
تجرى اليوم الإثنين في رابع أيام البطولة أربع مباريات، ويلتقي دار كليب البحريني مع السيب العماني، والكويت الكويتي يتبارى مع الكامل الوافي العماني، والأهلي القطري مع خيبل اليمني، والصداقة الفلسطيني يقابل الريان القطري.

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