ثنائية الصفاقسي التونسي تضع الأهلي طرابلس في المنافسة بـ«الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق فريق الأهلي طرابلس ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق الصفاقسي التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف جاء من علامة الجزاء في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا أمس الأحد لحساب دوري المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية» عن المجموعة الأولى.

جاء الهدف الأول للأهلي طرابلس من نيران صديقة، والهدف الثاني سجله بكرة مميزة مهاجم الأهلي صالح الطاهر، وكاد الأهلي أن يحرز هدفين أخرين خصوصا كرة محمد الفقي التي ارتطمت بالعارضة، قبل أن يخطف الصفاقسي التونسي هدفه الوحيد من علامة الجزاء قبل نهاية المباراة بدقائق.

فريق الأهلي طرابلس أحرز ثلاث نقاط ثمينة في الجولة الثانية من دوري المجموعات وجعلته في الترتيب الثاني في المجموعة خلف فريق بيراميدز المصري الذي حقق فوزه الثاني ونادي الصفاقسي في المركز الثالث وزاناكو الزامبي في المركز الرابع.