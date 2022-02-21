اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الأولمبية الليبية ونظيرتها التونسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وقعت الأكاديمية الأولمبية الليبية اتفاقية تعاون مع الأكاديمية التونسية تشتمل عدة برامج مشتركة، وتضمنت التنسيق لعقد اجتماع لجميع الأكاديميات الأولمبية الأفريقية خلال أكتوبر المقبل في طرابلس.

وستقام خلاله دورة في الإدارة الرياضية بإشراف جمعية الأكاديميات الوطنية الأولمبية الأفريقية، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

هذا ووقع الاتفاقية الدكتورة حدهم العابد مدير الأكاديمية الليبية بحضور المهندس خالد الزنكولي الأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس المنطقة الأفريقية الأولى لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، ورئيس جمعية الأكاديميات الأولمبية الأفريقية، رضا العيوني، الذي أشار إلى أن حوالي 30 أكاديمية أفريقية ستحضر اجتماع الأكاديميات الذي سيعقد بطرابلس خلال العام الجاري.

من جانبه، وصف رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور، جمال الزروق، الاتفاقية بالخطوة الإيجابية المتميزة لتفعيل الجانب الأكاديمي الأولمبي وفق توجيهات وتطلعات اللجنة الأولمبية الدولية، معربا عن سعادته باستضافة ليبيا لاجتماع الأكاديميات الأولمبية الأفريقية كحدث مهم يخدم الحركة الأولمبية في ليبيا.

اتفاقية تعاون بين الأكاديمية الأولمبية الليبية ونظيرتها التونسية. (فيسبوك)