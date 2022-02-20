ملعب شهداء بنينا ببنغازي جاهز لاستقبال مباراتي الاتحاد والأهلي طرابلس في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل ملعب «شهداء بنينا» ببغازي، اليوم الأحد، مباراتين في بطولة «الكونفدرالية»، لبطلي كرة القدم الليبية، «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس».

ففي تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت ليبيا، يستقبل «الاتحاد» فريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي، ضمن منافسات المجموعة الثانية، وتعقبها مباراة أخرى على نفس الملعب في تمام الساعة التاسعة وتجمع «الأهلي طرابلس» و«الصفاقسي» التونسي، ضمن المجموعة الأولى.

ووصلت إلى مدينة بنغازي، الجمعة، بعثة نادي «الصفاقسي» التونسي وبعثة فريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي؛ لملاقاة فريقي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في منافسات «الكونفدرالية».

وأُجريت قرعة دور المجموعات بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مصر، وتشارك ليبيا بفريقي «الاتحاد» بطل الدوري المحلي، القادم من بطولة دوري الأبطال، و«الأهلي طرابلس» وصيف مسابقة الدوري المحلي في النسخة الأخيرة والمشارك من البداية في بطولة «الكونفدرالية».

وجاء «الأهلي طرابلس» في المجموعة الأولى بجانب «زاناكو» الزامبي و«الصفاقسي» التونسي و«بيراميدز» المصري، أما «الاتحاد» فجاء في المجموعة الثانية بجانب «شبيبة الساورة» الجزائري و«أورلاندو بايرتس» الجنوب أفريقي و«رويال ليبوباردس» الاسواتيني والأخير فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما بلغ دور المجموعات في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد تجاوزه عقبة مضيفه «شبيبة القبائل» الجزائري، رغم الخسارة أمامه (2-1) في إياب دور الـ32، على ملعب «1 نوفمبر» بتيزي وزو.

وغادر النادي القبائلي البطولة بمجموع المباراتين (2-2)، بعدما خسر خارج أرضه في الذهاب (1-0)، ولم يقدم الفريق الجزائري ما يشفع له لعبور هذا الدور، ليغادر البطولة بخفي حنين، بعدما بلغ نهائي النسخة الماضية، أما المجموعة الثالثة فضمت «أوتوهو» من الكونغو و«المصري» البورسعيدي من مصر و«كوتون سبور» الكاميروني و«مازيمبي» من الكونغو الديمقراطية، وفي المجموعة الرابعة جاء «الحرس الوطني» من النيجر و«أسيك أبيدجان» من ساحل العاج و«سيمبا» التنزاني و«نهضة بركان» المغربي.

مباراة لفريق الاتحاد في المشوار الأفريقي. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

مباراة الأهلي طرابلس وبيراميدز في الكونفدرالية. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)