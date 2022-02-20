وزير المواصلات السابق معتوق لـ«بوابة الوسط»: أتمنى مساهمة مشروع قانون الرياضة في استثمار الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

تحدث وزير المواصلات الليبي السابق ميلاد معتوق، إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، وقال: «أتمنى أن يتضمن مشروع مسوَّدة قانون عام الرياضة فتح ملكية الأندية وتحويلها لاستثمار حقيقى بنظام الأسهم، وتمكين الملاك من المشاركة في سياسات الأندية في الجمعيات العمومية».

وأضاف: «إن قانون الاستثمار الحالي يحتاج لتشريع قوي وتفتح يعطي قوة للأندية الليبية».

وأختتم معتوق تصريحه إلى «بوابة الوسط»، قائلًا: «أطالب كذلك بدعم الرياضة المدرسية، وأن يكون دعمها ملزمًا من الدولة وحقًّا أساسيًّا للنشاط المدرسي»، كما دعا لتوسيع قاعدة الآراء حول هذا القانون الذي اعتبره مهمًّا للرياضة الليبية.