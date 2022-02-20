أرقام وإحصاءات ترصدها «بوابة الوسط» في ختام الأسبوع الـ11 من الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اُختتمت مساء أمس السبت مباريات الأسبوع الثاني من مرحلة الإياب، أو الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بتسجيل 27 هدفًا في المجموعتين، حيث سجلت المجموعة الأولى 12 هدفًا، وتم تسجيل 15 هدفًا بالمجموعة الثانية، وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الصداقة والهلال انتهت بالتعادل سلبي، وفوز الأخضر على التعاون بهدف دون رد، وانتهاء مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل بالتعادل السلبي، وفوز خليج سرت على دارنس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وفاز النصر على التحدي بأربعة أهداف نظيفة، وجاء مجموع أهداف المجموعة الأولى في الأسبوع 12 هدفًا.

المجموعة الثانية: تأجلت مباراة واحدة فقط في الأسبوع، وهي مباراة ديربي طرابلس بين الأهلي طرابلس صاحب الضيافة والاتحاد، بسبب مشاركتهما في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».



أما باقي المباريات، فشهدت فوز فريق المدينة على الشط بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز الأولمبي على الخمس بهدفين مقابل هدف، وفاز المحلة على السويحلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وفاز أبوسليم على الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف دون مقابل، وجاء مجموع أهداف المجموعة 15 هدفًا.

شهد الأسبوع تسجيل 27 هدفًا، وجاء مجموع الأهداف المسجلة حتى الأسبوع الحادي عشر 222 هدفًا، سُجِّل خلال المجموعة الأولى 134 هدفًا، والثانية 88 هدفًا.

ترتيب المجموعة الأولى

احتل فريق «الأهلي بنغازي» صدارة فريق أندية الدوري الليبي الممتاز في المجموعة الأولى، رغم تعادله بـ31 نقطة من إحدى عشرةمباراة ويليه «الأخضر» في وصافة جدول الترتيب بـ26 نقطة، و«النصر» 22 نقطة، و«الهلال» 16 نقطة، و«التعاون» 14 نقطة، و«الصداقة» 14 نقطة، و«دارنس» 9 نقاط، و«شباب الجبل» 8 نقاط، و«التحدي» 6 نقاط، و«خليج سرت» 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

يحتل فريق «الاتحاد» المركز الأول في جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية، بـ19 نقطة فقط مع مراعاة تأجيل عدد من مبارياته، بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية، وفي الوصافة موقتًا فريق الأولمبي بالزاوية 18 نقطة، وفريق «الأهلي طرابلس» بـ16 نقطة مع مراعاة تأجيل عدد من مبارياته، بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية، و«السويحلي» 15 نقطة و«الاتحاد المصراتي» 15 نقطة، «المدينة» 15 نقطة، وفريق «أبوسليم» 13 نقطة، وله مباراة مؤجلة، و«الخمس» 10 نقاط، و«المحلة» 12 نقطة، و«الشط» بنقطتين وله مباراة مؤجلة.

متفرقات الأسبوع

أول تعادل لفريق الأهلي بنغازي سلبيًّا أمام شباب الجبل، حيث أوقفت المباراة سلسلة فوز الأهلي بنغازي في عشر مباريات سابقة بالعلامة الكاملة.

فريق النصر سجل خلال الأسبوعين الأول والثاني 9 أهداف وهي أكبر نتيجة يسجلها فريق النصر، الأولى أمام فريق دارنس 5 أهداف، وهذا الأسبوع أمام فريق التحدي وتسجيل 4 أهداف.

أول فوز يحققه فريق خليج سرت هذا الموسم من إحدى عشرة مباراة، حيث فاز على فريق دارنس بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث أصبح رصيده 6 نقاط من إحدى عشرة مباراة.

وشهد أيضًا الأسبوع تسجيل 7 أهداف في مباراة المحلة والسويحلي، والمحترف كرست لاعب فريق المحلة سجل ثلاثة أهداف في مرمى السويحلي.

فريق السويحلي هذه هي ثاني خسارة له في مرحلة الإياب ورصيده 15 نقطة، أما فريق أولمبي الزاوية فسجل ثاني فوز له فى مرحلة الإياب بالفوز الأول أمام المحلة بنتيجة هدف دون مقابل والثانية أمام الخمس بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأصبح في وصافة المجموعة الثانية بـ 18 نقطة.

ثلاثة فرق تساوت في النقاط السويحلي15 نقطة، والاتحاد المصراتي 15 نقطة، والمدينة 15 نقطة، وفريق الشط يسجل تاسع خسارة له ورصيده نقطتان فقط، ليحتل آخر ترتيب المجموعة الثانية، وهو مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.