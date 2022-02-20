مباراة مثيرة تشهد فوز المحلة على السويحلي.. وأبوسليم يتجاوز الاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اُختتمت، مساء أمس السبت، مباريات الأسبوع الحادي عشر، أو الثاني من دور إياب الدوري الليبي الممتاز، موسم 2021-2022، بإقامة آخر مباراتين من مباريات الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

تفاصيل المباراتين

في ملعب أبوسليم شهدت المباراة تسجل 7 أهداف في مباراة مثيرة وفرص ضائعة، حيث تم تسجيل 6 أهداف في الشوط الأول (هاترك) للمحترف كرسيت ومالك اعبيد للمحلة، وسجل أهداف السويحلي ثنائية لفايز سعد، الثاني من علامة الجزاء.

وفي الشوط الثاني حاول فريق السويحلي، الذي كان الأفضل خلال الشوط من الضغط على مرمى المحلة، حيث استطاع السويحلي تسجيل هدفه الثالث عن طريق الصغير الكانوني قبل نهاية المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وأصبح المحلة 12 نقطة والسويحلي بقي بنفس رصيده السابق 15 نقطة.

وفي ملعب مصراتة عاد فريق أبوسليم بثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على فريق الاتحاد المصراتي بنتيجة هدف دون مقابل، وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني استطاع مهاجم أبوسليم، المعتصم أبوشناف تسجيل هدف أبوسليم الوحيد في المنتصف الأول من الشوط، وقد حاول الاتحاد المصراتي تعديل النتيجة في أكثر من مرة ولاحت له عدة فرص تصدى في بعضها القائم، وأخرى حارس مرمى أبوسيلم، المنصوري الذي كان نجم المباراة.

بهذه النتيجة رفع أبوسليم رصيده من النقاط إلى 13نقطة منقوصًا منه مباراة وبقي الاتحاد المصراتي بنفس رصيده السابق 15 نقطة.