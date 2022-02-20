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خليج سرت يحقق أول فوز والشط يتجرع هزيمة والأولمبي في الوصافة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 20 فبراير 2022, 09:43 صباحا
خليج سرت يحقق أول فوز والشط يتجرع هزيمة والأولمبي في الوصافة
فريق خليج سرت لكرة القدم. (فيسبوك)
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أُقيمت، الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز.

وكانت النتائج مثيرة في المباريات، خصوصًا مباراة «خليج سرت» و«دارنس»، التي أُقيمت بملعب سرت وشهدت تسجيل سبعة أهداف في مباراة واحدة، أما مباراة «المدينة» و«الشط» التي أُقيمت في ملعب الجميل فشهت تسجيل أربعة أهداف.

تفاصيل المباريات
في ملعب مدينة سرت انتهت مباراة «خليج سرت» و«دارنس» بفوز «خليج سرت» بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة، حيث سجل أهداف «خليج سرت» بشير الكرامي من علامة الجزاء والمحترف التونسي ماهر بوليبار (هدفين) وأمادو (هدفًا)، وسجل أهداف «دارنس» عمر شحات وراندول (هدفين)، وبهذه النتيجة حقق فريق «خليج سرت» أول فوز له في مسابقة هذا الموسم، ووصل إلى النقطة السادسة من 11 مباراة، وبقي فريق «دارنس» بنفس رصيده السابق 9 نقاط.

«المدينة» يقلب تأخره
في ملعب الجميل، قلب فريق «المدينة» تأخره بهدف دون مقابل إلى الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق «الشط» القابع في آخر ترتيب المجموعة الثانية، وسجل أهداف «المدينة» المحترف البرازيلي هدفين، الأول من علامة الجزاء (ثنائية) وعبد السلام أبوكرواع (هدفًا)، بينما سجل هدف «الشط» الوحيد محمد الدوكالي، وبهذه النتيجة وصل «المدينة» إلى النقطة 15 وظل رصيد «الشط» عند نقطتين منقوص من مباراة.

«الأولمبي» يهزم «الخمس»
وفاز في المباراة الثالثة فريق «الأولمبي» على فريق «الخمس» بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي «الأولمبي» فخري العمدوني، وسجل هدف «الخمس» مصدق العمامي، وبهذا الفوز يصعد «الأولمبي» لوصافة المجموعة الثانية موقتاً برصيد 18 نقطة، و«الخمس» بقي بنفس رصيده السابق عند 10 نقاط.

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