بعثتا الصفاقسي وأورلاند بيراتس تصلان إلى بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت إلى مدينة بنغازي بعثة نادي «الصفاقسي» التونسي وبعثة فريق «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي؛ وذلك لملاقاة فريقي «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في منافسات مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».



كما وصل بنغازي في وقت سابق مراقبا المباراتين، وقاما بجولة تفتيشية على ملعب «شهداء بنينا»، وقد عقد صباح اليوم السبت الاجتماع الفني بين الفرق الأربعة بحضور محمد قريميدة، المكلف من الاتحاد الأفريقي ومراقب المباراة والأطقم التحكيمية وممثلي الفرق الأربعة.



فريق «الاتحاد» سيلتقي «أورلاند بيراتس» الجنوب أفريقي في تمام الساعة السادسة مساءً، أما فريق «الأهلي طرابلس» فسيلتقي فريق «الصفاقسي» الساعة التاسعة ليلًا من مساء غد الأحد.

فريق الصفاقسي. (فيسبوك)

فريق الأهلي طرابلس. (فيسبوك)

فريق الاتحاد. (فيسبوك)