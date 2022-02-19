برنامج حافل لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم 2022 بقيادة ليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقد بتونس اجتماع لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد الليبي عبد الحكيم الشلماني، وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد محمود الهمامي والكاتب العام المساعد للاتحاد رضا كريم.

ناقش الاجتماع جملة من المواضيع من بينها: برنامج أنشطة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم للعام الجاري 2022، وتم الاتفاق على تنظيم البطولات التالية:

بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات مواليد 2006 بالجزائر في الفترة من 12 إلى 22 مارس المقبل، وعلى هامش البطولة سيقام ملتقى للحكام.

بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات مواليد 2001 بمصر من 1 إلى 12 يوليو المقل.

إقامة تصفيات المنطقة المؤهلة إلى المرحلة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للأندية للسيدات من 15 إلى 25 أغسطس المقبل وسيحدد مكانها لاحقًا.

تنظيم الدورة الترشيحية للمنطقة المؤهلة إلى البطولة الأفريقية المدرسية (ذكور وإناث) بين 1 و15 أكتوبر المقبل وسيحدد مكانها لاحقًا.

تنظيم تصفيات المنطقة المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 17 عامًا خلال الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر المقبل، وسيحدد مكانها لاحقًا.

تنظيم تصفيات المنطقة المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عامًا، في الفترة من 20 إلى 30 ديسمبر المقبل، وسيحدد مكانها لاحقًا.

وتم الاتفاق على عقد ندوات لها علاقة بالجوانب التحكيمية والطبية والإدارية والإعلامية والفنية في لعبة كرة القدم.

شعار اتحاد شمال أفريقيا. (أرشيفية : الإنترنت)