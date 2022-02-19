«بوابة الوسط» تستعرض افتتاح طائرة الأندية العربية بمشاركة «الأهلي طرابلس»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس الجمعة، بقاعتي «رادس» و«سيدي بوسعيد» بتونس، منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة رجال في نسختها الـ40، بمشاركة 15 فريقًا، وزعت على أربع مجموعات:

ضمت المجموعة الأولى: «كاظمة» الكويتي و«الأولمبي» الجزائري و«الترجي» التونسي.

وضمت المجموعة الثانية: «الأهلي طرابلس» و«الكامل والوافي» العماني و«الريان» القطري و«الكويت» الكويتي و«الصداقة» الفلسطيني.

وضمت المجموعة الثالثة: «سنجل» الفلسطيني و«خيبل» اليمني و«مستقبل المرسى» التونسي.

وضمت المجموعة الرابعة: «البشمركة» العراقي و«سيب» العماني و«الشعلة» اليمني و«دار كليب» البحريني.

نتائج اليوم الأول

في اليوم الافتتاحي، أمس الجمعة، جرت خمس مباريات أسفرت على النتائج التالية:

فوز «الترجي» التونسي على «الأولمبي» الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-9، 25-17، 25- 13)، كما فاز «مستقبل المرسى» التونسي على «خيبل» اليمني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-19، 25-17، 16-25، 25-17).

وفاز «الريان» القطري على «الأهلي طرابلس» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-19، 25-13، 25-20)، وفاز «دار كليب» البحريني على «البشمركة» العراقى بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (28-26، 25-21، 25-18)، وفاز «الكويت» الكويتي على «الصداقة» الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر (25-17، 25-19، 25-18).