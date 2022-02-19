«بوابة الوسط» تستعرض افتتاح طائرة الأندية العربية بمشاركة «الأهلي طرابلس»

انطلقت، أمس الجمعة، بقاعتي «رادس» و«سيدي بوسعيد» بتونس، منافسات بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة رجال في نسختها الـ40، بمشاركة 15 فريقًا، وزعت على أربع مجموعات:
ضمت المجموعة الأولى: «كاظمة» الكويتي و«الأولمبي» الجزائري و«الترجي» التونسي.
وضمت المجموعة الثانية: «الأهلي طرابلس» و«الكامل والوافي» العماني و«الريان» القطري و«الكويت» الكويتي و«الصداقة» الفلسطيني.
وضمت المجموعة الثالثة: «سنجل» الفلسطيني و«خيبل» اليمني و«مستقبل المرسى» التونسي.
وضمت المجموعة الرابعة: «البشمركة» العراقي و«سيب» العماني و«الشعلة» اليمني و«دار كليب» البحريني.
نتائج اليوم الأول
في اليوم الافتتاحي، أمس الجمعة، جرت خمس مباريات أسفرت على النتائج التالية:
فوز «الترجي» التونسي على «الأولمبي» الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-9، 25-17، 25- 13)، كما فاز «مستقبل المرسى» التونسي على «خيبل» اليمني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-19، 25-17، 16-25، 25-17).
وفاز «الريان» القطري على «الأهلي طرابلس» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-19، 25-13، 25-20)، وفاز «دار كليب» البحريني على «البشمركة» العراقى بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد (28-26، 25-21، 25-18)، وفاز «الكويت» الكويتي على «الصداقة» الفلسطيني بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر (25-17، 25-19، 25-18).
مباريات اليوم السبت
واليوم السبت يلتقي «الأهلي طرابلس» مع «الكامل الوافي» العماني، و«سنجل» الفلسطيني يتبارى مع «مستقبل المرسى» التونسي، و«الريان» القطري مع «الكويت» الكويتي، و«سيب» العماني يلتقي «الشعلة» اليمني.
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